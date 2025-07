Nascimento de palestinos cai 41%: 'Geração à beira da morte', diz ONU

Os nascimentos diminuíram drasticamente: No primeiro semestre de 2025, foram registrados 17.000 nascimentos, marcando uma redução significativa em relação aos 29.000 nascimentos registrados durante o período correspondente em 2022. Isso representa um declínio de mais de 41% na taxa de natalidade em apenas três anos.

Mortes maternas: 220 mães morreram - mais de 20 vezes o número total de mortes maternas registradas em 2022.

Mortes de recém-nascidos: Pelo menos 20 recém-nascidos morreram dentro de 24 horas após o nascimento.

Recém-nascidos em risco: 33% dos bebês - 5.560 - nasceram prematuramente, com baixo peso ou precisaram ser internados em terapia intensiva neonatal.

Total de mortes: 11 mil pessoas morreram como resultados dos ataques contra Gaza entre janeiro e julho de 2025.



Segundo a ONU, as estatísticas destacam os "profundos desafios enfrentados por mães e recém-nascidos em um ambiente em que os cuidados com a saúde estão sendo sistematicamente direcionados, com a fome e a privação de necessidades básicas impulsionando esses resultados".