ONU pressiona por veto ao 'PL da Devastação': Abala credibilidade do Brasil

Segundo eles, as emendas ao licenciamento afetariam "desproporcionalmente os povos indígenas e as comunidades afrodescendentes quilombolas, que já são severamente impactadas por danos ambientais e climáticos, violando as obrigações do Brasil de não discriminação".

"Embora a eficiência processual no licenciamento ambiental seja importante, ela não deve ser alcançada em detrimento de regulamentações, controles e monitoramento eficazes, da responsabilização e da proteção dos direitos humanos e do meio ambiente", afirmaram os especialistas.

Obrigações internacionais

Relatores apontam que as obrigações do Brasil de prevenir danos ambientais significativos por parte de atores públicos e privados, incluindo a prevenção de danos ambientais transfronteiriços, incluem a realização de avaliações abrangentes e integrais de impacto ambiental, social e em direitos humanos antes de autorizar qualquer atividade que ameace os direitos humanos ou o meio ambiente.

"Este retrocesso legislativo contradiz as obrigações legais internacionais do Brasil", disseram os especialistas.