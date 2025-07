Brasil deixa mapa da fome após 4 anos, mas insegurança alimentar persiste

O Brasil saiu do mapa da fome da FAO, a organização de alimentação e agricultura da ONU. Num informe publicado hoje em Roma, a entidade destacou que a taxa de pessoas desnutridas no país é inferior a 2,5% da população nacional, um índice considerado como baixo.

Na América Latina, a taxa é de 5,1%, contra uma média mundial de 8,2%.

Há 20 anos, a fome era a realidade para 5,7% dos brasileiros —cerca de 10 milhões de pessoas—, mas caiu a partir da implementação do programa Fome Zero. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da FAO.