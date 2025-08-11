Acadêmicos nos EUA denunciam 'interferência indevida' de Trump no Brasil

Eles ainda apoiam "os esforços dos senadores estadounidenses que expressaram preocupação com as tarifas impostas ao Brasil com o propósito político de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a retirar as acusações criminais decorrentes das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros".

Os acadêmicos lembram que os réus são acusados de envolvimento em uma "tentativa de derrubar o governo democraticamente eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de cometer outros crimes graves sob a lei brasileira e a Constituição brasileira".

Para o coordenador nacional do USNDB, James N. Green, "aqueles que conhecem a história das relações entre os EUA e o Brasil lamentam o fato de os Estados Unidos terem apoiado a derrubada do governo democraticamente eleito em 1964, o que levou a 21 anos de regime autoritário".

"Em 2016, enquanto deputado federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu abertamente a ditadura militar e sua prática de tortura. Ele agora é acusado de tentar derrubar o atual governo em 2022/2023. Mais uma vez, o governo americano está interferindo erroneamente nos assuntos brasileiros", afirmou.

Assim a carta os seguintes acadêmicos:

