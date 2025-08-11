Acadêmicos nos EUA denunciam 'interferência indevida' de Trump no Brasil
Cinquenta proeminentes acadêmicos brasileiros que trabalham em universidades americanas como Harvard, Brown, Princeton e Columbia enviaram uma carta ao presidente Donald Trump expressando sérias preocupações sobre a interferência do governo americano em assuntos internos brasileiros, por meio da exigência do presidente de que as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por sedição sejam retiradas.
Patrocinada pela Rede EUA pela Democracia no Brasil (USNDB) a carta obtida com exclusividade pela coluna e assinada na última sexta-feira (8) afirma que "os esforços do atual governo americano para interferir indevidamente nos assuntos internos do Brasil uma afronta à independência do sistema judiciário brasileiro e ao Estado de Direito."
O grupo se apresenta como especialistas acadêmicos sobre o Brasil e a América Latina, trabalhadores culturais e especialistas em políticas públicas que trabalham nos Estados Unidos.
Eles ainda apoiam "os esforços dos senadores estadounidenses que expressaram preocupação com as tarifas impostas ao Brasil com o propósito político de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a retirar as acusações criminais decorrentes das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros".
Os acadêmicos lembram que os réus são acusados de envolvimento em uma "tentativa de derrubar o governo democraticamente eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de cometer outros crimes graves sob a lei brasileira e a Constituição brasileira".
Para o coordenador nacional do USNDB, James N. Green, "aqueles que conhecem a história das relações entre os EUA e o Brasil lamentam o fato de os Estados Unidos terem apoiado a derrubada do governo democraticamente eleito em 1964, o que levou a 21 anos de regime autoritário".
"Em 2016, enquanto deputado federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu abertamente a ditadura militar e sua prática de tortura. Ele agora é acusado de tentar derrubar o atual governo em 2022/2023. Mais uma vez, o governo americano está interferindo erroneamente nos assuntos brasileiros", afirmou.
Assim a carta os seguintes acadêmicos:
James N. Green, Brown University
Gladys Mitchell-Walthour, North Carolina Central University
Sidney Chalhoub, Harvard University
Joel Wolfe, University of Massachusetts Amherst
Barbara Weinstein, New York University
Alvaro de Castro e Lima, Instituto Diáspora Brasil
Elizabeth Leeds, MIT
Melissa E. Gormley, UW-Platteville
Matías Vernengo, Bucknell University
Sidney M. Greenfield, University of Wisconsin-Milwaukee
Stanley A. Gacek, Washington Brazil Office
Misha Klein, University of Oklahoma
Myriam Marques, Defend Democracy in Brazil Committee - NY
Dale Graden, University of Idaho
Darlene J Sadlier, Indiana University-Bloomington
Christopher Dunn, Tulane University
Heloisa Maria Galvão, Brazilian Women's Group e University of Miami
Carmen Alvaro Jarrín, College of the Holy Cross, University of California.
Sandra McGee Deutsch, University of Texas at El Paso
Pablo K. Valente, University of Connecticut
John L. Hammond, CUNY
Ronald H Chilcote, University of California
Severino J. Albuquerque, Univ. of Wisconsin-Madison
June E. Hahner, State University of New York at Albany
Eileen J. Findlay, American University
Amy Chazkel, Columbia University
Isis Barra Costa, The Ohio State University
Richard Parker, Columbia University
Rafael Ioris, University of Denver
Robert Wilcox, Northern Kentucky University
Chris Alley, NYU School of Global Public Health
Maxine L. Margolis, University of Florida
José Juan Pérez Meléndez, University of California,
Davis Krista Brune, Pennsylvania State University
Peter Evans, University of California, Berkeley
Sean T Mitchell, Rutgers University, Newark
Benjamin Cowan, University of California, San Diego
Margaret Power, Illinois Institute of Technology
James Woodard, Montclair State University
Janet Chernela, University of Maryland
Mary Karasch, Oakland University
Malcolm K. McNee, Smith College
Pedro Meira Monteiro, Princeton University
Marguerite I. Harrison, Smith College
Victoria Langland, University of Michigan
Kirsten Weld Professor of History, Harvard University
Tracy Devine Guzmán, University of Miami
Ralph S. Della Cava, Queens College, CUNY
Jeffrey D. Needell, University of Florida Samuel Novacich
Ana Alakija, pesquisadora independente
Jessica Graham, University of California, San Diego
Marc Hertzman, University of Illinois, Urbana-Champaign
