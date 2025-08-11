Carta do Brasil à OMC denuncia razões políticas e ilegalidades do tarifaço
Foram divulgados hoje os termos da queixa feita pelo Brasil à OMC (Organização Mundial do Comércio) sobre o tarifaço de 50% aplicado pelos EUA, formalizada em 6 de agosto.
No documento, que circulou entre os governos de todo o mundo, o Itamaraty argumenta que a administração Donald Trump viola as regras internacionais do comércio ao estabelecer tarifas contra o país, inclusive com motivações políticas.
A reclamação oficial começa dizendo que, em 9 de julho de 2025, o presidente dos EUA enviou uma correspondência ao seu colega brasileiro informando a imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos provenientes do Brasil a partir de 1º de agosto de 2025.
"A carta apresenta uma justificativa para essa decisão que parece não ter nenhuma relação com as relações econômicas entre o Brasil e os EUA ou com o objeto dos acordos abrangidos. Entre as supostas preocupações identificadas pelo presidente dos EUA em sua carta, estão o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil e os supostos 'ataques' às eleições livres e aos direitos de liberdade de expressão dos americanos, exemplificados pelas ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil contra empresas de mídia social dos EUA. A carta também afirma incorretamente que os supostos 'déficits comerciais' com os EUA constituem uma 'grande ameaça' à economia e à segurança nacional dos EUA, quando, na verdade, os EUA têm um superávit comercial com o Brasil", diz a queixa.
O Itamaraty também destaca que, em 15 de julho de 2025, o USTR (United States Trade Representative, escritório do governo americano para o comércio) iniciou uma investigação nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio sobre os supostos ataques do Brasil "a empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos". O Aviso de Início sobre a aplicação de novas alíquotas de importação afirma que "as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação minuciosa e, potencialmente, uma ação responsiva".
A queixa segue explicando que, 30 de julho de 2025, o presidente dos EUA emitiu uma ordem executiva intitulada "Abordando as ameaças aos EUA pelo governo do Brasil". "Essa ordem executiva afirma que as alegadas políticas, 'práticas e ações do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA' e declara uma 'emergência nacional' em relação a essa alegada ameaça. Para fazer face à chamada 'emergência nacional', o decreto impõe um direito ad valorem adicional de 40% sobre determinados produtos de origem brasileira. Como resultado, as importações de certos produtos do Brasil estão sujeitas a direitos de importação de 50% quando importados para os Estados Unidos", diz o documento.
Fundamento jurídico da queixa
O documento também descreve as bases jurídicas da queixa do Brasil. Para o Itamaraty, "as medidas em questão parecem ser incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos nos termos do GATT [The General Agreement on Tariffs and Trade da OMC] de 1994".
O que argumenta o Itamaraty
- Os EUA agem de forma incompatível com o Artigo I:1 do GATT 1994 porque, ao isentar certos parceiros comerciais dos EUA da aplicação de tarifas adicionais ao mesmo tempo que impõem essas tarifas adicionais a certos produtos brasileiros, os EUA não estendem imediata e incondicionalmente aos produtos do Brasil uma "vantagem, favor, privilégio ou imunidade" concedida pelos EUA "no que diz respeito aos direitos aduaneiros e encargos de qualquer tipo impostos sobre ou relacionados com" a importação de produtos similares originários do território de outros membros da OMC.
- Os EUA agem de forma inconsistente com o Artigo II:1 (b) do GATT 1994 ao impor direitos aduaneiros ordinários superiores às taxas consolidadas previstas na Lista de Concessões dos EUA anexa ao GATT 1994 e/ou ao não isentar certos produtos brasileiros de outros direitos e encargos de qualquer tipo superiores aos previstos na Lista de Concessões dos EUA.
- Como consequência da violação do Artigo II:1(b) do GATT 1994, os EUA agem de forma inconsistente com o Artigo II:1(a) do GATT 1994, uma vez que as medidas em questão não concedem ao comércio do Brasil um tratamento não menos favorável do que o previsto na Lista de Concessões dos EUA anexa ao GATT 1994.
- Os EUA agem de forma inconsistente com o Artigo 23.1 do Sistema de Solução de Disputas, ao procurarem reparação por supostas violações de obrigações ou outra anulação ou prejuízo de benefícios ao abrigo dos acordos abrangidos através de medidas tarifárias, em vez de recorrerem às regras e procedimentos do DSU.
- Os EUA agem de forma inconsistente com o Artigo 23.2(a) do DSU ao determinarem que ocorreu uma violação, que os benefícios foram anulados ou prejudicados ou que a consecução dos objetivos previstos nos acordos abrangidos foi impedida, sem recorrer à resolução de controvérsias.
O governo brasileiro anuncia ainda que "reserva-se o direito de levantar outros fatos relacionados, medidas adicionais e reivindicações, inclusive nos termos de outras disposições dos acordos abrangidos, durante o curso das consultas".
O documento conclui com uma indicação de que o Itamaraty aguarda "a fixação de uma data mutuamente conveniente para a realização das consultas".
