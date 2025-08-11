Carta do Brasil à OMC denuncia razões políticas e ilegalidades do tarifaço

"A carta apresenta uma justificativa para essa decisão que parece não ter nenhuma relação com as relações econômicas entre o Brasil e os EUA ou com o objeto dos acordos abrangidos. Entre as supostas preocupações identificadas pelo presidente dos EUA em sua carta, estão o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil e os supostos 'ataques' às eleições livres e aos direitos de liberdade de expressão dos americanos, exemplificados pelas ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil contra empresas de mídia social dos EUA. A carta também afirma incorretamente que os supostos 'déficits comerciais' com os EUA constituem uma 'grande ameaça' à economia e à segurança nacional dos EUA, quando, na verdade, os EUA têm um superávit comercial com o Brasil", diz a queixa.

O Itamaraty também destaca que, em 15 de julho de 2025, o USTR (United States Trade Representative, escritório do governo americano para o comércio) iniciou uma investigação nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio sobre os supostos ataques do Brasil "a empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos". O Aviso de Início sobre a aplicação de novas alíquotas de importação afirma que "as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação minuciosa e, potencialmente, uma ação responsiva".

A queixa segue explicando que, 30 de julho de 2025, o presidente dos EUA emitiu uma ordem executiva intitulada "Abordando as ameaças aos EUA pelo governo do Brasil". "Essa ordem executiva afirma que as alegadas políticas, 'práticas e ações do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA' e declara uma 'emergência nacional' em relação a essa alegada ameaça. Para fazer face à chamada 'emergência nacional', o decreto impõe um direito ad valorem adicional de 40% sobre determinados produtos de origem brasileira. Como resultado, as importações de certos produtos do Brasil estão sujeitas a direitos de importação de 50% quando importados para os Estados Unidos", diz o documento.

Fundamento jurídico da queixa

O documento também descreve as bases jurídicas da queixa do Brasil. Para o Itamaraty, "as medidas em questão parecem ser incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos nos termos do GATT [The General Agreement on Tariffs and Trade da OMC] de 1994".

O que argumenta o Itamaraty