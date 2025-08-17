Alckmin e empresários buscam acordos com México após tarifaço de Trump
O governo brasileiro e o setor privado organizarão uma missão ao México, na próxima semana, na esperança de intensificar a estratégia de buscar novos mercados para as exportações nacionais. Trata-se da primeira missão comercial oficial após a entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump contra produtos brasileiros.
A delegação será liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, um dos principais interlocutores nas negociações entre o Brasil e os EUA.
De acordo com os organizadores, o interesse do setor privado foi revelador de que, diante do novo momento, parte da resposta será a abertura de novos mercados. De acordo com a ApexBrasil, 90 empresas nacionais aderiram à viagem, em apenas três dias. Ela ocorrerá entre 26 e 28 de agosto, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Itamaraty.
Para a agência de exportação, "o forte interesse é impulsionado pelas recentes tarifas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a produtos brasileiros". "A medida vem levando o setor produtivo a buscar mercados alternativos aos EUA", diz.
A programação inclui seminário empresarial, reuniões setoriais e visitas técnicas a áreas como alimentos e bebidas, indústria aeroespacial, tecnologia, transição energética e saúde.
Em 2024, o comércio bilateral superou US$ 12 bilhões, consolidando o México como o segundo maior destino das exportações brasileiras na América Latina.
Mas existe, dentro do governo, um compromisso em retomar as negociações para ampliar um acordo de comercial com o México. O processo vem sendo debatido por anos. Mas sem resultados concretos.
No final de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou desse tema com a presidente Claudia Sheinbaum, por telefone. Na conversa, o brasileiro insistiu sobre a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países. Para ele, essa aproximação ganha ainda mais relevância no "atual momento de incertezas".
Recentemente, o governo mexicano anunciou a abertura de seu mercado para a carne bovina brasileira. Em apenas um ano, as exportações tiveram uma expansão de mais de 800%. Apenas no primeiro semestre de 2025, as vendas nacionais de carne bovina passaram de 3 mil toneladas para 16 mil toneladas ao mercado mexicano.
