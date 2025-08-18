EUA atacam Alemanha por ação contra discurso nazista: 'Liberdade'

Num dos trechos, o governo americano cita a ofensiva alemã contra o discurso do ódio. Segundo o informe produzido pelo Departamento de Estado, já uma "mídia independente, um sistema judiciário eficaz e um sistema político democrático funcional geralmente se combinavam para promover a liberdade de expressão, inclusive para os membros da mídia".

Há, porém, uma ressalva, na forma de crítica. "No entanto, de acordo com a legislação nacional, o governo impôs limites à liberdade de expressão de grupos que considerava extremistas", disse o informe americano. "O governo prendeu, julgou, condenou e encarcerou várias pessoas por discursos que as autoridades consideraram incitar o ódio racial, endossar o nazismo ou negar o Holocausto", alertou.

O governo alemão rejeitou o relatório. "Não há censura na Alemanha", disse o vice-porta-voz do governo, Steffen Meyer. "Temos um nível muito alto de liberdade de expressão na Alemanha e continuaremos a defendê-la de todas as formas", disse.

Em fevereiro, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, já havia criado uma polêmica ao criticar a Alemanha e europeus de impor restrições à liberdade de expressão e tentar marginalizar partidos de extrema direita, incluindo a Alternativa para a Alemanha (AfD).

Naquele momento, seus ataques foram considerados como "intrusivos" pelo chanceler alemão Friedrich Merz. Nos meses seguintes, foi o bilionário Elon Musk que passou a dar palco para o AfD, usando suas plataformas para divulgar os projetos do grupo extremista alemão e defendendo o movimento nas eleições. O gesto foi considerado como uma ingerência indevida nas eleições alemãs.