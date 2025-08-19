Entre Putin e Trump, Europa tenta ter voz na definição de seu futuro

Entre os diplomatas europeus, o constrangimento era claro diante do fato de que o destino da Europa estava sendo definido na Casa Branca.

Três dias após o encontro entre Trump e Putin, no Alasca, os europeus foram informados de qual seria o plano nesta segunda-feira.

Numa tentativa de não serem marginalizados do processo, os líderes europeus insistiram sobre a necessidade de que um eventual acordo signifique não apenas um acerto provisório, mas uma paz duradoura em conformidade com o direito internacional.

De um lado, enfrentam o imperialismo de Moscou. Mas, de outro, o unilateralismo de Washington.

Para diplomatas europeus consultados pelo UOL, um acordo que ignore a Europa ou a Ucrânia marcaria o fim de qualquer esperança de protagonismo do Velho Continente na definição da nova ordem mundial.

Para Macron, portanto, Putin é "um predador, um ogro às nossas portas" que "precisa continuar a comer" para "sua própria sobrevivência". Ele apelou aos europeus para que "não sejam ingênuos" em relação à Rússia, que será "uma potência desestabilizadora a longo prazo".