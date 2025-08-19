Entre Putin e Trump, Europa tenta ter voz na definição de seu futuro
O presidente da França, Emmanuel Macron, insistiu nesta terça-feira que uma eventual cúpula para fechar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia precisa ocorrer na Europa e defende que o encontro ocorra em Genebra, na Suíça.
Numa entrevista o canal LCI, o que o francês deixou evidenciado é que a Europa busca retomar de alguma forma o protagonismo na negociação, ainda que seja sediando o eventual encontro.
Nos últimos dias, Donald Trump passou a ser o principal interlocutor entre Kiev e Moscou. Mas os europeus desconfiam da proximidade entre o americano e Vladimir Putin, presidente russo. A suspeita é de que, se a Ucrânia for obrigada a abrir mão de territórios e de fazer parte da Otan, Moscou praticamente não terá de ceder às suas ambições.
Entre os diplomatas europeus, o constrangimento era claro diante do fato de que o destino da Europa estava sendo definido na Casa Branca.
Três dias após o encontro entre Trump e Putin, no Alasca, os europeus foram informados de qual seria o plano nesta segunda-feira.
Numa tentativa de não serem marginalizados do processo, os líderes europeus insistiram sobre a necessidade de que um eventual acordo signifique não apenas um acerto provisório, mas uma paz duradoura em conformidade com o direito internacional.
De um lado, enfrentam o imperialismo de Moscou. Mas, de outro, o unilateralismo de Washington.
Para diplomatas europeus consultados pelo UOL, um acordo que ignore a Europa ou a Ucrânia marcaria o fim de qualquer esperança de protagonismo do Velho Continente na definição da nova ordem mundial.
Para Macron, portanto, Putin é "um predador, um ogro às nossas portas" que "precisa continuar a comer" para "sua própria sobrevivência". Ele apelou aos europeus para que "não sejam ingênuos" em relação à Rússia, que será "uma potência desestabilizadora a longo prazo".
"Desde 2007-2008, o presidente Putin raramente cumpriu seus compromissos", disse o francês, numa referência à guerra na Geórgia. "Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. E tem procurado rever as fronteiras para expandir seu poder", disse.
Macron insistiu que "a Rússia se tornou uma força desestabilizadora duradoura e uma ameaça potencial para muitos de nós".
Para o francês, a ideia é de que a cúpula para um eventual acordo ocorra na Europa. "Mais do que uma hipótese, é mesmo a vontade coletiva", afirmou.
"Será um país neutro, e portanto talvez a Suíça, eu defendo Genebra, ou outro país. A última vez que houve discussões bilaterais foi em Istambul", lembrou ele.
