Jamil Chade

Jamil Chade

Opinião

Entre Putin e Trump, Europa tenta ter voz na definição de seu futuro

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus

O presidente da França, Emmanuel Macron, insistiu nesta terça-feira que uma eventual cúpula para fechar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia precisa ocorrer na Europa e defende que o encontro ocorra em Genebra, na Suíça.

Numa entrevista o canal LCI, o que o francês deixou evidenciado é que a Europa busca retomar de alguma forma o protagonismo na negociação, ainda que seja sediando o eventual encontro.

Nos últimos dias, Donald Trump passou a ser o principal interlocutor entre Kiev e Moscou. Mas os europeus desconfiam da proximidade entre o americano e Vladimir Putin, presidente russo. A suspeita é de que, se a Ucrânia for obrigada a abrir mão de territórios e de fazer parte da Otan, Moscou praticamente não terá de ceder às suas ambições.

Entre os diplomatas europeus, o constrangimento era claro diante do fato de que o destino da Europa estava sendo definido na Casa Branca.

Três dias após o encontro entre Trump e Putin, no Alasca, os europeus foram informados de qual seria o plano nesta segunda-feira.

Numa tentativa de não serem marginalizados do processo, os líderes europeus insistiram sobre a necessidade de que um eventual acordo signifique não apenas um acerto provisório, mas uma paz duradoura em conformidade com o direito internacional.

De um lado, enfrentam o imperialismo de Moscou. Mas, de outro, o unilateralismo de Washington.

Para diplomatas europeus consultados pelo UOL, um acordo que ignore a Europa ou a Ucrânia marcaria o fim de qualquer esperança de protagonismo do Velho Continente na definição da nova ordem mundial.

Para Macron, portanto, Putin é "um predador, um ogro às nossas portas" que "precisa continuar a comer" para "sua própria sobrevivência". Ele apelou aos europeus para que "não sejam ingênuos" em relação à Rússia, que será "uma potência desestabilizadora a longo prazo".

"Desde 2007-2008, o presidente Putin raramente cumpriu seus compromissos", disse o francês, numa referência à guerra na Geórgia. "Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. E tem procurado rever as fronteiras para expandir seu poder", disse.

Macron insistiu que "a Rússia se tornou uma força desestabilizadora duradoura e uma ameaça potencial para muitos de nós".

Para o francês, a ideia é de que a cúpula para um eventual acordo ocorra na Europa. "Mais do que uma hipótese, é mesmo a vontade coletiva", afirmou.

"Será um país neutro, e portanto talvez a Suíça, eu defendo Genebra, ou outro país. A última vez que houve discussões bilaterais foi em Istambul", lembrou ele.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

