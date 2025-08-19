Trump manda três navios militares para costa da Venezuela

No Brasil, o governo Trump também insiste em pressionar as autoridades para qualificar o PCC como um grupo terrorista, gesto que é apoiado por governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Claudio Castro (PL), em São Paulo e Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é outro que apoia a manobra.

Na fronteira com o México, o uso de tropas passou a ser constante e iniciada já desde os primeiros dias do governo Trump.

Nas últimas semanas, fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que os planos de uso de militares na América Latina vão além do monitoramento de águas internacionais por onde transitaria a droga. Se houver um local considerado como estratégico para um ataque e destruição de base, a Casa Branca iria considerar a opção como parte da "luta contra o terrorismo".

"A droga é uma ameaça à segurança nacional dos EUA", afirmou Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. Para ele, não se pode permitir que esses grupos "operem com impunidade em águas internacionais", disse.

Segundo a agência Reuters, além dos barcos, não se descarta o envio de aviões e mesmo um submarino ao mar do Caribe. Neste caso, os navios usados serão o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson.

Um dos temores de governos da região é a decisão de Rubio de envolver um dos cartéis como parte do governo de Nicolas Maduro. "O Cartel de Soles é uma organização criminosa que se faz passar por um governo", disse. "O regime de Nicolás Maduro não é um governo. Não é um governo legítimo", insistiu.