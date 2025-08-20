Governo Trump prevê avanço de aliados na América Latina e 'novo continente'

Em Washington, retomar a influência sobre a América Latina é considerado uma prioridade.

A previsão de interlocutores do governo de Donald Trump é que um "eixo conservador" possa estar sendo estabelecido nas urnas, com governos "simpáticos" aos interesses americanos. "É quase um novo continente, se compararmos ao que existia", afirmou um membro do governo.

Depois de se aproximar dos governos da Argentina, Paraguai, Equador, Guiana, Peru e agora ver a derrota do grupo liderado pela esquerda na Bolívia, o foco está voltado para as eleições no Chile, no final de 2025.

De fato, as pesquisas revelam que Jeannette Jara, a atual ministra do Trabalho e militante do Partido Comunista, lidera com 29% dos votos. O representante da direita, José Antonio Kast, aparece com 27%. Outra candidata de direita, Evelyn Matthei, ocupa a terceira posição, com 14%. Mas, no segundo turno, a candidata de esquerda seria derrotada por ambos seus adversários de direita.

Kast é um admirador declarado de Trump, mantém uma relação de amizade com o presidente argentino, Javier Milei, e frequenta as reuniões do líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, herdeiro do franquismo. Ele ainda elogiou a política de segurança do presidente salvadorenho, Nayik Bukele, e seu discurso tem se concentrado há meses basicamente em segurança e migração irregular.

"Vivemos uma emergência de segurança que mantém as famílias trancadas em suas casas, deixa os criminosos livres nas ruas e permite que estrangeiros ilegais violem impunemente nossas fronteiras e nossas leis", afirmou Kast.