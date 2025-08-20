Refém de um clã, Brasil descobre pelo zap do que é feito o bolsonarismo
Nas 170 páginas do inquérito da Polícia Federal sobre a ação de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, há apenas um tema ausente: o Brasil.
Nas diversas trocas de mensagens de telefone reveladas pelas investigações, o que fica evidenciado é a manobra para obter vantagens em Washington, o trabalho para garantir algum tipo de anistia, um lobby em causa própria e o uso de instrumentos de pressão.
Os diálogos ainda escancaram uma busca incessante por protagonismo, operações financeiras suspeitas, busca por asilo, uma guerra pelo poder e a troca de farpas repleta de baixaria e traições.
Nem mesmo os prisioneiros do 8 de janeiro - usados pelos golpistas para tentar criar uma comoção nacional - são respeitados. Nos textos, fica evidenciado que, quando necessários, serão abandonados e que não passam de um instrumento de manipulação.
As mensagens apenas reforçam o que já vinha se desenhando de forma cada vez mais nítida: o sequestro de um país e uma chantagem obscena.
Reféns de um clã, o Brasil descobre por meio desse inquérito do que é feito o bolsonarismo.
