Refém de um clã, Brasil descobre pelo zap do que é feito o bolsonarismo

Nas 170 páginas do inquérito da Polícia Federal sobre a ação de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, há apenas um tema ausente: o Brasil.

Nas diversas trocas de mensagens de telefone reveladas pelas investigações, o que fica evidenciado é a manobra para obter vantagens em Washington, o trabalho para garantir algum tipo de anistia, um lobby em causa própria e o uso de instrumentos de pressão.

Os diálogos ainda escancaram uma busca incessante por protagonismo, operações financeiras suspeitas, busca por asilo, uma guerra pelo poder e a troca de farpas repleta de baixaria e traições.