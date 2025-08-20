Trump amplia sanções contra juízes em Haia por processo contra Netanyahu

Os juízes afetados foram Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, do Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini Gangou, de Benin, e Bet Hohler, da Eslovênia.

"Esses indivíduos se envolveram diretamente nos esforços do Tribunal Penal Internacional (ICC) para investigar, prender, deter ou processar cidadãos dos Estados Unidos ou de Israel, sem o consentimento dos Estados Unidos ou de Israel. Nem os Estados Unidos nem Israel fazem parte do Estatuto de Roma", afirmou na época Marco Rubio.

"Como juízes do TPI, esses quatro indivíduos se envolveram ativamente nas ações ilegítimas e infundadas do TPI contra os Estados Unidos ou nosso aliado próximo, Israel. O TPI é politizado e falsamente reivindica liberdade irrestrita para investigar, acusar e processar cidadãos dos Estados Unidos e de nossos aliados. Essa perigosa afirmação e abuso de poder infringe a soberania e a segurança nacional dos Estados Unidos e de nossos aliados, inclusive Israel", insistiu Rubio.

"Os Estados Unidos tomarão todas as medidas que julgarem necessárias para proteger nossa soberania, a de Israel e a de qualquer outro aliado dos EUA contra ações ilegítimas do TPI", disse.

Ele ainda "convocou" os países que "ainda apoiam o TPI, muitos dos quais adquiriram sua liberdade ao preço de grandes sacrifícios americanos, para combater esse ataque vergonhoso à nossa nação e a Israel".

Logo no começo de seu mandato, ele já havia estabelecido a sanção contra Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional, o primeiro indivíduo a ser alvo de sanções por parte do governo. Ele foi acusado de se envolver em "ações ilegítimas contra os EUA e nosso aliado Israel". O procurador, que é britânico, foi também acusado de abuso de poder ao pedir a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra.