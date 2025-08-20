Trump amplia sanções contra juízes em Haia por processo contra Netanyahu
O governo de Donald Trump anunciou sanções contra mais dois juízes e dois sub-procuradores do Tribunal Penal Internacional que atuaram no caso que denunciou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O israelense já chegou a sugerir oficialmente que o presidente americano receba o prêmio Nobel da Paz.
De acordo com a sanção do Tesouro americano, qualquer ativo, contas bancárias ou propriedades que eles tiverem nos EUA serão confiscados. Bancos ainda ficam alertados a não permitir a abertura de novas contas em nome da pessoa sancionada e nem fazer qualquer tipo de empréstimos. Empresas americanas que façam negócios com os envolvidos também são advertidas sobre os riscos de serem eventualmente sancionadas.
"Hoje, estou designando Kimberly Prost, do Canadá, Nicolas Guillou, da França, Nazhat Shameem Khan, de Fiji, e Mame Mandiaye Niang, do Senegal, de acordo com a Ordem Executiva 14203 do presidente Trump, "Imposição de sanções ao Tribunal Penal Internacional", afirmou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
Prost e Guillou são juízes, enquanto Khan e Niang são procuradores. "Essas pessoas são estrangeiros que se envolveram diretamente nos esforços do Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar, prender, deter ou processar cidadãos dos Estados Unidos ou de Israel, sem o consentimento de nenhuma das duas nações", disse.
"Os Estados Unidos têm sido claros e firmes em sua oposição à politização, ao abuso de poder, ao desrespeito à soberania nacional e à interferência judicial ilegítima do TPI. O Tribunal é uma ameaça à segurança nacional que tem sido um instrumento de guerra jurídica contra os Estados Unidos e nosso aliado próximo, Israel", alertou.
"Continua a ser política do Governo dos Estados Unidos tomar todas as medidas que considerarmos necessárias para proteger as nossas tropas, a nossa soberania e os nossos aliados das ações ilegítimas e infundadas do TPI", disse.
Ele ainda pediu aos países que ainda apoiam o TPI, "muitos dos quais conquistaram a sua liberdade à custa de grandes sacrifícios americanos, a resistirem às reivindicações desta instituição falida".
Juízes e procurador sancionados
Em junho, o governo americano já havia anunciado sanções contra quatro juízes do TPI, que ainda ficam proibidos de entrar em território norte-americano e todos seus vistos ficam suspensos. A decisão foi tomada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA.
Os juízes afetados foram Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, do Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini Gangou, de Benin, e Bet Hohler, da Eslovênia.
"Esses indivíduos se envolveram diretamente nos esforços do Tribunal Penal Internacional (ICC) para investigar, prender, deter ou processar cidadãos dos Estados Unidos ou de Israel, sem o consentimento dos Estados Unidos ou de Israel. Nem os Estados Unidos nem Israel fazem parte do Estatuto de Roma", afirmou na época Marco Rubio.
"Como juízes do TPI, esses quatro indivíduos se envolveram ativamente nas ações ilegítimas e infundadas do TPI contra os Estados Unidos ou nosso aliado próximo, Israel. O TPI é politizado e falsamente reivindica liberdade irrestrita para investigar, acusar e processar cidadãos dos Estados Unidos e de nossos aliados. Essa perigosa afirmação e abuso de poder infringe a soberania e a segurança nacional dos Estados Unidos e de nossos aliados, inclusive Israel", insistiu Rubio.
"Os Estados Unidos tomarão todas as medidas que julgarem necessárias para proteger nossa soberania, a de Israel e a de qualquer outro aliado dos EUA contra ações ilegítimas do TPI", disse.
Ele ainda "convocou" os países que "ainda apoiam o TPI, muitos dos quais adquiriram sua liberdade ao preço de grandes sacrifícios americanos, para combater esse ataque vergonhoso à nossa nação e a Israel".
Logo no começo de seu mandato, ele já havia estabelecido a sanção contra Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional, o primeiro indivíduo a ser alvo de sanções por parte do governo. Ele foi acusado de se envolver em "ações ilegítimas contra os EUA e nosso aliado Israel". O procurador, que é britânico, foi também acusado de abuso de poder ao pedir a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra.
No dia 6 de fevereiro, Trump assinou um decreto colocando sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI). O órgão com sede em Haia indiciou o primeiro-ministro de Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A decisão ocorreu dois dias após Trump anunciar que negocia a retirada de palestinos de Gaza, e de acolher Netanyahu na Casa Branca.
A ordem executiva estabelecia sanções financeiras e o fim de vistos de entrada os EUA para os funcionários do Tribunal, assim como contra qualquer pessoa que ajude a corte a investigar cidadãos americanos ou aliados dos EUA. O documento indica que essas pessoas seriam uma "ameaça" à segurança nacional.
Temendo por sua própria existência, o tribunal antecipou o pagamento de salários a seus funcionários, adiantando os valores em três meses. Ainda assim, não existem garantias de que uma asfixia financeira seria suportada pela corte.
Em seu primeiro mandato, Trump argumentou que o TPI não tem "jurisdição, legitimidade ou autoridade" nos EUA. Ele também destacou que nem o seu país, nem Israel, são partes do chamado Estatuto de Roma, que estabeleceu o tribunal.
Agora, a decisão vai além. "O TPI foi projetado para ser um tribunal de última instância. Tanto os Estados Unidos quanto Israel mantêm sistemas judiciários robustos e nunca deveriam estar sujeitos à jurisdição do TPI."
Corte reage e diz que medida gera impunidade
Num comunicado, a corte em Haia reagiu às medidas adotadas pelo governo americano e "deplorou" a atitude de Trump.
"Essas medidas são uma clara tentativa de minar a independência de uma instituição judicial internacional que opera sob o mandato de 125 Estados Partes de todos os cantos do mundo", disse. "O TPI oferece justiça e esperança a milhões de vítimas de atrocidades inimagináveis, em estrita observância ao Estatuto de Roma, e mantém os mais altos padrões de proteção dos direitos dos suspeitos e das vítimas", explicou.
"Visar aqueles que trabalham pela responsabilização não ajuda em nada os civis presos em um conflito. Isso apenas encoraja aqueles que acreditam que podem agir com impunidade", alertou.
"Essas sanções não são direcionadas apenas a indivíduos designados, elas também têm como alvo todos aqueles que apoiam o Tribunal, incluindo cidadãos e entidades corporativas dos Estados Partes. Elas têm como alvo as vítimas inocentes em todas as situações perante o Tribunal, bem como o estado de direito, a paz, a segurança e a prevenção dos crimes mais graves que chocam a consciência da humanidade", completou.
O TPI ainda indicou que apoia totalmente seu pessoal e continuará seu trabalho "sem se deixar abater, com o objetivo de fazer justiça às vítimas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crime de agressão".
Mandado de prisão por crimes de guerra
Em novembro, corte emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu, indicando que existe "base para acreditar" que ele é responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Um dos chefes do Hamas, Mohamed Deif, também foi alvo de um mandado de prisão, bem como Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel.
Trata-se do primeiro caso concreto de uma ação legal contra um aliado do governo americano, desde que a corte foi criada há pouco mais de 20 anos. No início do ano, a Corte Internacional de Justiça já havia ordenado Israel a tomar medidas para evitar um genocídio em Gaza.
Israel chegou a pedir anulação do caso, pedindo que fosse arquivado, mas a Câmara de Pré-Julgamento negou o recurso. Netanyahu acusou a decisão do TPI de ser "absurda e falsa mentira" e "antissemita". Segundo ele, o país "não cederá à pressão, não será dissuadido e não recuará até que todos os objetivos de guerra de Israel sejam alcançados".
Ministro da segurança israelense Ben-Gvir ainda sugeriu que, diante da decisão, Israel deva anexar a Cisjordânia.
Segundo o procurador-geral da corte, Karin Khan, os crimes contra a humanidade acusados foram cometidos como parte de um "ataque generalizado e sistemático contra a população civil palestina segundo a política do Estado". "Esses crimes, em nossa avaliação, continuam até hoje", disse. Segundo ele, "Israel privou intencional e sistematicamente a população civil em todas as partes de Gaza de objetos indispensáveis à sobrevivência humana".
