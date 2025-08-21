Fome mata um palestino a cada 6 horas em Gaza; alimentos estão na fronteira
Gaza registra uma morte por fome a cada seis horas. O alerta lançado pela ONU revela que, desde julho, 204 pessoas não sobrevivam à falta de alimentos - dessas, 51 eram crianças. Isso representa quatro pessoas por dia, neste período.
Os dados, que constam em um informe produzido pelo Escritório de Coordenação Humanitária da ONU e distribuído aos governos, evidenciam que nos últimos 50 dias a crise se intensificou.
De acordo com o documento que cita o Ministério da Saúde de Gaza, entre outubro de 2023 e 20 de agosto de 2025, 269 mortes de palestinos foram relacionadas à desnutrição, incluindo 112 crianças.
No total, a estimativa é de que, até o dia 20 de agosto, 62,1 mil palestinos morreram em Gaza desde outubro de 2023, por conta da ofensiva militar e da crise humanitária. 156 mil estariam feridos. Se não bastasse, o Ministério da Saúde palestino observou ainda que o número de vítimas entre as pessoas que tentavam acessar suprimentos alimentares aumentou para 2.018 mortos e mais de 14.947 feridos desde 27 de maio de 2025.
"A fome em Gaza está no pior nível desde outubro de 2023 e a quantidade de ajuda que entra na Faixa é insuficiente para atender à escala das necessidades", alerta o documento.
Segundo o informe, mais de 13 mil admissões de crianças com desnutrição aguda foram registrados nos hospitais de Gaza apenas no mês de julho, o dobro do número de admissões registradas em junho e um aumento de mais de seis vezes em comparação com as 2.000 admissões em fevereiro.
Em 7 de agosto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou que o ritmo dessa deterioração era alarmante e exigiu que os suprimentos nutricionais chegassem urgentemente às crianças antes que mais vidas fossem perdidas.
"O número de casos mais graves, que precisam ser hospitalizados em centros de estabilização, também está aumentando, com 54 admissões relatadas pela OMS nas duas primeiras semanas de agosto", disse.
Apesar do número crescente de casos, existem apenas cinco centros para o tratamento da desnutrição aguda grave em toda a Faixa de Gaza, incluindo dois na cidade de Gaza, um em Deir al Balah e dois em Khan Younis, com uma capacidade total de 43 leitos, insuficiente para lidar com o elevado número de casos.
"No entanto, atualmente, os estoques para prevenção da desnutrição estão quase esgotados após meses de bloqueio total e entrada limitada de ajuda humanitária desde 19 de maio", alertou a ONU. Os programas de alimentação suplementar, tanto os gerais quanto os direcionados a crianças e mulheres grávidas e lactantes, estão suspensos devido à falta de suplementos nutricionais à base de lipídios.
Em 15 de agosto, a Médicos Sem Fronteiras (MSF) informou que suas equipes na cidade de Gaza e em Khan Younis estão observando um aumento significativo e constante no número de pacientes desnutridos desde meados de junho.
"As equipes da MSF têm examinado mais de 1.000 pessoas por semana e estão relatando uma taxa de 20% de desnutrição aguda global", alerta o informe.
"A situação é especialmente crítica na cidade de Gaza; de acordo com a MSF, em 9 de agosto, 1.599 pessoas estavam cadastradas como pacientes ambulatoriais para tratamento de desnutrição nas instalações da MSF na cidade de Gaza, um aumento de 10% em comparação com a semana anterior e um aumento de cinco vezes em comparação com o final de maio de 2025", disse.
Para a MSF, a desnutrição não é apenas uma escassez de alimentos, mas uma condição médica com risco de vida que requer, entre outras coisas, acesso imediato a tratamento, incluindo alimentos terapêuticos, e mais capacidade para fornecer cuidados hospitalares para casos complicados a fim de salvar vidas.
Entregas insuficientes
Um dos problemas tem sido a recusa do governo de Israel de permitir que a ONU possa ampliar a entrega de alimentos. O governo de Benjamin Netanyahu garante que seu sistema está funcionando e que, com a ajuda dos EUA, há um esforço para assegurar que a fome não se instale na região.
A ONU tem uma avaliação radicalmente diferente. "De acordo com o Setor de Segurança Alimentar (FSS), em 17 de agosto, 404 mil refeições individuais eram preparadas diariamente em 86 cozinhas comunitárias apoiadas por 19 parceiros do FSS, incluindo cerca de 132 mil refeições no norte e 272 mil refeições no sul e centro de Gaza", disse o informe.
"Embora reflita um aumento notável em comparação com as 259 mil refeições diárias preparadas duas semanas antes, este número continua muito abaixo do mais de um milhão de refeições diárias que os parceiros conseguiram distribuir em abril", constata.
"Nessa realidade, as pessoas continuam sofrendo com dietas extremamente desequilibradas, sem nutrientes essenciais, o que aumenta o risco de desnutrição aguda, com um impacto especialmente grave sobre idosos, mulheres grávidas e lactantes, crianças menores de cinco anos e recém-nascidos, que têm mais chances de nascer com complicações de saúde", afirma.
A entidade estima que são necessárias mais de 62 mil toneladas de alimentos por mês apenas para cobrir as necessidades básicas de assistência humanitária alimentar, e o Programa Alimentar Mundial (PAM) confirma que tem atualmente cerca de 170 mil toneladas de alimentos armazenadas, em processo de aquisição ou em trânsito na região para alimentar toda a população durante quase três meses.
No entanto, entre 19 de maio e 18 de agosto de 2025, os dados disponíveis sobre a ajuda entregue a Gaza indicam que as organizações humanitárias conseguiram enviar 54 mil toneladas de alimentos.
O número de vítimas entre os soldados israelenses desde o início da operação terrestre em outubro de 2023 é de 454 mortos e 2.874 feridos, de acordo com as forças armadas israelenses.
Neste período, mais de 1.654 israelenses e estrangeiros foram mortos, a maioria em 7 de outubro de 2023. Em 13 de agosto, estima-se que 50 israelenses e estrangeiros continuam em cativeiro em Gaza, incluindo reféns que foram declarados mortos e cujos corpos estão sendo retidos.
