Fome é declarada em Gaza; desnutrição catastrófica abala 640 mil palestinos
Pela primeira vez, a fome é declarada oficialmente em Gaza. Dados divulgados pela ONU afirmam que mais de meio milhão de pessoas estão "presas em uma situação de fome, marcada por inanição generalizada, miséria e mortes evitáveis". Os dados fazem parte da Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC) divulgada hoje.
Classificar a região como um local onde a fome se instalou significa que a categoria mais extrema da falta de acesso a alimentos e é acionada quando três limites críticos - privação extrema de alimentos, desnutrição aguda e mortes relacionadas à fome - são ultrapassados. "A análise mais recente confirma agora, com base em evidências razoáveis, que esses critérios foram atendidos", afirmam as agências da ONU.
Conforme o UOL antecipou na quinta-feira, com exclusividade, a fome já mata quatro pessoas por dia em Gaza.
"Quando parece que não há mais palavras para descrever o inferno em Gaza, surge uma nova: "fome", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.
"Isso não é um mistério — é um desastre causado pelo homem, uma acusação moral e um fracasso da própria humanidade", acusou. "A fome não se refere apenas à comida; é o colapso deliberado dos sistemas necessários para a sobrevivência humana", disse. "As pessoas estão morrendo de fome. As crianças estão morrendo. E aqueles que têm o dever de agir estão falhando", insistiu.
"Como potência ocupante, Israel tem obrigações inequívocas sob o direito internacional — incluindo o dever de garantir alimentos e suprimentos médicos para a população. Não podemos permitir que essa situação continue impunemente, alertou.
"Chega de desculpas. A hora de agir não é amanhã — é agora. Precisamos de um cessar-fogo imediato, da libertação imediata de todos os reféns e do acesso humanitário total e irrestrito", pediu o chefe da ONU.
A avaliação é que a fome é resultado de quase dois anos de conflito, deslocamentos repetidos e restrições severas ao acesso humanitário, agravados por interrupções e impedimentos repetidos ao acesso a alimentos, água, assistência médica, apoio à agricultura, pecuária e pesca e o colapso dos sistemas de saúde, saneamento e mercado.
"Prevê-se que as condições de fome se espalhem da província de Gaza para as províncias de Deir Al Balah e Khan Younis nas próximas semanas", alerta o documento da ONU.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o UNICEF, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem alertando para "extrema urgência de uma resposta humanitária imediata e em grande escala, dada a escalada das mortes relacionadas à fome, o rápido agravamento dos níveis de desnutrição aguda e a queda vertiginosa dos níveis de consumo de alimentos, com centenas de milhares de pessoas passando dias sem nada para comer".
As agências reforçaram que a fome deve ser detida "a todo custo". "Um cessar-fogo imediato e o fim do conflito são essenciais para permitir uma resposta humanitária em grande escala e sem obstáculos, capaz de salvar vidas", dizem.
"As agências também estão gravemente preocupadas com a ameaça de uma ofensiva militar intensificada na cidade de Gaza e qualquer escalada do conflito, pois isso teria consequências ainda mais devastadoras para os civis onde já existem condições de fome. Muitas pessoas — especialmente crianças doentes e desnutridas, idosos e pessoas com deficiência — podem não conseguir evacuar", alertam.
Raio x de Gaza
Até o final de setembro, mais de 640 mil pessoas enfrentarão níveis catastróficos de insegurança alimentar — classificados como Fase 5 do IPC — em toda a Faixa de Gaza.
Outras 1,14 milhão de pessoas no território estarão em situação de emergência (Fase 4 do IPC) e outras 396 mil pessoas em situação de crise (Fase 3 do IPC).
"Estima-se que as condições no norte de Gaza sejam tão graves - ou piores - quanto na cidade de Gaza. No entanto, dados limitados impediram uma classificação do IPC, destacando a necessidade urgente de acesso para avaliar e prestar assistência. Rafah não foi analisada, devido a indícios de que está praticamente despovoada", afirmam.
ONU culpa Israel
Nesta sexta-feira, os principais dirigentes da ONU deixaram evidenciado que a fome em Gaza não é um acidente. "A fome declarada hoje na província de Gaza pela Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC) é o resultado direto das ações tomadas pelo governo israelense", afirmou Volker Turk, alto comissário de Direitos Humanos da ONU. "Israel restringiu ilegalmente a entrada e a distribuição de assistência humanitária e outros bens necessários para a sobrevivência da população civil na Faixa de Gaza", afirmou.
"Já assistimos a mortes por fome e desnutrição em toda a faixa. As forças armadas israelitas destruíram infraestruturas civis essenciais e quase todas as terras agrícolas, proibiram a pesca e deslocaram à força a população - todos fatores que contribuíram para esta fome", disse.
Para ele, trata-se de "um crime de guerra usar a fome como método de guerra, e as mortes resultantes também podem constituir o crime de guerra de homicídio doloso". "As autoridades israelenses devem tomar medidas imediatas para acabar com a fome na província de Gaza e evitar mais perdas de vidas em toda a Faixa de Gaza. Elas devem garantir a entrada imediata de ajuda humanitária em quantidades suficientes e o acesso total à ONU e a outras organizações humanitárias", insistiu.
Na avaliação da ONU, o acesso a alimentos em Gaza continua severamente restrito. Em julho, o número de famílias que relataram fome muito grave dobrou em todo o território em comparação com maio e mais que triplicou na cidade de Gaza. Mais de uma em cada três pessoas (39%) indicou que passava dias sem comer, e os adultos regularmente pulam refeições para alimentar seus filhos.
12 mil crianças passam fome extrema
A ONU estima que a desnutrição entre as crianças em Gaza está se acelerando em um "ritmo catastrófico". "Só em julho, mais de 12 000 crianças foram identificadas como gravemente desnutridas - o número mensal mais elevado alguma vez registado e um aumento de seis vezes desde o início do ano", disse. Quase uma em cada quatro dessas crianças sofria de desnutrição aguda grave, a forma mais mortal, com impactos a curto e longo prazo.
Desde a última análise do IPC em maio, o número de crianças que se espera que estejam em risco grave de morte por desnutrição até o final de junho de 2026 triplicou, passando de 14.100 para 43.400. Da mesma forma, para mulheres grávidas e lactantes, o número de casos estimados triplicou de 17 000 em maio para 55 000 mulheres que se espera que sofram de níveis perigosos de desnutrição até meados de 2026.
O impacto é visível: um em cada cinco bebês nasce prematuro ou com baixo peso.
Enquanto isso, aproximadamente 98% das terras agrícolas no território estão danificadas ou inacessíveis — dizimando o setor agrícola e a produção local de alimentos — e nove em cada dez pessoas foram deslocadas de suas casas.
"O dinheiro é extremamente escasso, as operações de ajuda humanitária continuam gravemente interrompidas, com a maioria dos caminhões da ONU saqueados em meio ao desespero crescente. Os preços dos alimentos estão extremamente altos e não há combustível e água suficientes para cozinhar, nem medicamentos e suprimentos médicos", alerta.
Meios possíveis de sobrevivência esgotados
Em Genebra, o anúncio da fome em Gaza foi seguido por alertas duros por parte das agências internacionais. "As pessoas em Gaza esgotaram todos os meios possíveis de sobrevivência. A fome e a desnutrição estão ceifando vidas todos os dias, e a destruição de terras agrícolas, gado, estufas, pesca e sistemas de produção de alimentos tornou a situação ainda mais grave", disse o diretor-geral da FAO, QU Dongyu.
"Os alertas de fome são claros há meses", disse Cindy McCain, Diretora Executiva do Programa Mundial de Alimentação. "O que é urgentemente necessário agora é um aumento da ajuda, condições mais seguras e sistemas de distribuição comprovados para chegar aos mais necessitados, onde quer que estejam. O acesso humanitário total e um cessar-fogo agora são essenciais para salvar vidas", afirmou.
"A fome é agora uma realidade sombria para as crianças na província de Gaza e uma ameaça iminente em Deir al-Balah e Khan Younis", disse a diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell.
"Como alertamos repetidamente, os sinais eram inequívocos: crianças com corpos emaciados, fracas demais para chorar ou comer; bebês morrendo de fome e doenças evitáveis; pais chegando às clínicas sem nada para alimentar seus filhos", lamentou.
