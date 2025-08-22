Fome é declarada em Gaza; desnutrição catastrófica abala 640 mil palestinos

"Quando parece que não há mais palavras para descrever o inferno em Gaza, surge uma nova: "fome", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Isso não é um mistério — é um desastre causado pelo homem, uma acusação moral e um fracasso da própria humanidade", acusou. "A fome não se refere apenas à comida; é o colapso deliberado dos sistemas necessários para a sobrevivência humana", disse. "As pessoas estão morrendo de fome. As crianças estão morrendo. E aqueles que têm o dever de agir estão falhando", insistiu.

"Como potência ocupante, Israel tem obrigações inequívocas sob o direito internacional — incluindo o dever de garantir alimentos e suprimentos médicos para a população. Não podemos permitir que essa situação continue impunemente, alertou.

"Chega de desculpas. A hora de agir não é amanhã — é agora. Precisamos de um cessar-fogo imediato, da libertação imediata de todos os reféns e do acesso humanitário total e irrestrito", pediu o chefe da ONU.

A avaliação é que a fome é resultado de quase dois anos de conflito, deslocamentos repetidos e restrições severas ao acesso humanitário, agravados por interrupções e impedimentos repetidos ao acesso a alimentos, água, assistência médica, apoio à agricultura, pecuária e pesca e o colapso dos sistemas de saúde, saneamento e mercado.

"Prevê-se que as condições de fome se espalhem da província de Gaza para as províncias de Deir Al Balah e Khan Younis nas próximas semanas", alerta o documento da ONU.