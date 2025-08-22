Safra é condenado na Suíça em caso envolvendo Petrobras

"A presente condenação está relacionada com o caso de corrupção internacional conhecido como "Lava Jato", envolvendo a petrolífera estatal brasileira Petrobras, parte demandante no presente processo", afirmou o MP, numa nota oficial.

O processo criminal foi aberto em novembro de 2018 sob suspeito de que uma de suas ex-gestoras de patrimônio era cúmplice em um esquema de corrupção de agentes públicos estrangeiros e lavagem de dinheiro agravada. Em julho de 2019, a investigação foi ampliada a outros funcionários do banco.

"Por decisão penal de 22 de agosto de 2025, o Banco Safra foi considerado culpado de violação do artigo 102, parágrafo 2, do Código Penal, em relação ao crime de lavagem de dinheiro agravada e condenado a uma multa de CHF 3,5 milhões", afirmou.

De acordo com o MP, este montante leva em consideração o tempo decorrido desde a infração, bem como as diferentes medidas corretivas tomadas pelo banco, inclusive no plano organizacional, após o estouro do caso Petrobras.

A gestora de patrimônio foi condenada a uma pena de prisão de seis meses. Mas, se por dois anos ela não cometer um novo crime, não terá de cumprir a pena.

"A investigação permitiu estabelecer que parte da clientela da antiga gestora de patrimônios, adquirida em particular enquanto trabalhava no Banco Safra, esteve envolvida no caso "Lava Jato", disse o MP da Suíça.