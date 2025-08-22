Sanções de Trump abalam corte em Haia: suspensão de email, demissão e medo

Ainda nas primeiras semanas do governo Trump, a ação da Casa Branca contra o procurador Karim Khan, do TPI, pegou muitos de surpresa. A principal acusação é de que ele estaria agindo contra os interesses dos EUA e de Israel, ao pedir a prisão de Benjamin Netanyahu.

Imediatamente, os funcionários da corte foram alertados a evitar viagens aos EUA, sob o risco de que poderiam ser presos.

Havia, porém, um problema imediato a ser resolvido: como preservar as provas contra os indiciados, já que o sistema contratado pela promotoria estava sob a guarda de uma empresa americana, a Microsoft. Por duas semanas, todo o trabalho parou para que milhares de páginas de provas e evidências fossem para impressoras do escritórios. Ninguém mais confiava na possibilidade de que elas seriam preservadas.

"Ninguém jamais pensou que isso poderia ocorrer desta forma", admitiu um funcionário do TPI ao UOL, em condição de anonimato.

Outra medida foi antecipar o pagamento de salários em seis meses, na esperança de fugir de eventuais sanções que poderiam afetar não apenas o promotor, mas qualquer um que trabalhasse com ele.

O impacto foi sentido em todo o quadro de funcionários. Por anos, o tribunal havia optado por trazer para Haia alguns dos maiores especialistas americanos para trabalhar nos departamentos jurídicos da corte. Alertado por um advogado, um americano que ocupava a direção de uma das divisões da promotoria, porém, simplesmente desapareceu e nunca mais retornou ao escritório da corte.