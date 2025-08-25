Festival em Paracatu reúne Valter Hugo Mãe e Ana Maria Gonçalves

Gratuito, o Fliparacatu homenageará a imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Ana Maria Gonçalves, e o português Valter Hugo Mãe.

A encruzilhada será tratada, por exemplo, no debate "Lavrados, pampas e encruzas", com Claudia Alexandre, Morgana Kretzmann, Trudruá Dorrico. Ricardo Ramos Filho e Silvana Gontijo falarão das encruzilhadas na infância.

Zeca Camargo ainda ministrará uma oficina e, no dia 28, Jéferson dos Santos Assumção, da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, e Fabiano Piúba, Secretário de Formação, Livro e Leitura da pasta vão discutir o novo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL).

Para Valter Hugo Mãe, "todos os eventos literários são manifestações de esforço pela informação e consciência".

"Literatura é a sondagem profunda do que é a humanidade e todo o seu tempo", afirmou à coluna. "O debate é a prova democrática e eu acredito que quem pode debater pode mudar tudo de boa fé", defendeu. "É aquilo que mais me interessa, o que fazemos mudar informados e de boa fé, sem interesses obscuros, sem compromissos secretos e predatórios", disse.

"Acredito que quase todas as encruzilhadas se finariam numa realidade onde debatedores se encontrassem assiduamente e de interesse limpo. Nos eventos literários isso começa: sempre vamos no puro fascínio. Autores e leitores existem numa relação de amor muito correspondido", constata.