Trump ameaça acesso de brasileiros a remédios, alerta entidade humanitária

No mês passado, a Casa Branca abriu investigação contra o Brasil por supostas violações na área comercial. O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) apura políticas e práticas que supostamente discriminam ou restringem ilegalmente o comércio dos Estados Unidos com o Brasil.

Entre os tópicos sob investigação, estão patentes na área de saúde.

Para o MSF, a medida pode restringir o uso de remédios genéricos no Brasil e o desenvolvimento da indústria nacional de medicamentos.

O governo Trump alega, na prática, que a indústria farmacêutica dos EUA não está sendo tratada como ele gostaria. Ou seja, grandes multinacionais não estão recebendo garantias especiais e o espaço dos genéricos no mercado brasileiro não está sendo reduzido.

Mas, para o MSF, o que o governo Trump quer do Brasil é a adoção de compromissos que vão muito além do previsto em acordos internacionais de patentes. Caso o governo brasileiro seja obrigado a ceder, o risco é que remédios fiquem mais caros.



Segundo a carta enviada pelo MSF ao governo Trump, a investigação "ecoa a pressão das grandes empresas farmacêuticas" e "acusa sem fundamento" o Brasil de não agir para garantir a proteção à propriedade intelectual.



O governo dos EUA está pressionando o Brasil a estabelecer medidas relacionadas à propriedade intelectual que interferem na autonomia do país em decisões referentes à saúde pública e podem atrasar ou inviabilizar a disponibilização de medicamentos mais acessíveis para a população.