Ministro de Israel mostra Lula como marionete do Irã e acusa: 'Antissemita'
O ministro da Defesa de Israel ampliou os ataques contra o presidente Lula (PT), um dia depois de Israel anunciar que está rebaixando o status da relação diplomática com o Brasil.
Israel Katz, acusou o brasileiro de "antissemita" por conta de uma decisão do governo de deixar uma iniciativa sobre o holocausto.
Lula já deu declarações públicas classificando as ações de Israel em Gaza como "genocídio". Na semana passada, a ONU denunciou a fome em Gaza e fez duras críticas a Israel.
O ministro israelense ainda postou uma imagem feita por inteligência artificial em que o presidente brasileiro é retratado como marionete de islâmicos, sendo manuseado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei.
Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.-- ????? ?"? Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025
Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e? pic.twitter.com/O0rzmTYqPA
"Quando o presidente do Brasil, Lula desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas", afirmou o ministro da Defesa nas redes sociais.
"Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA - o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel - colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel", acusou.
"Como ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados", disse.
"Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países", completou.
A decisão de fazer parte da iniciativa havia sido do governo de Jair Bolsonaro. A irritação do governo de Israel foi ampliada depois de Brasília não conceder sua autorização para o envio de um novo embaixador de Tel Aviv, levando o governo de Netanyahu a ter de desistir da nomeação.
