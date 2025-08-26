Ministro de Israel mostra Lula como marionete do Irã e acusa: 'Antissemita'

O ministro israelense ainda postou uma imagem feita por inteligência artificial em que o presidente brasileiro é retratado como marionete de islâmicos, sendo manuseado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.

Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e? pic.twitter.com/O0rzmTYqPA -- ????? ?"? Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025

"Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA - o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel - colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel", acusou.

"Como ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados", disse.

"Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países", completou.