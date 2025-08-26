Vistos para cúpula da ONU nos EUA viram teste de crise entre Lula e Trump
A crise diplomática entre EUA e Brasil será testada nos próximos dias. A partir de meados de setembro, a ONU abre sua Assembleia Geral que terá, como é tradicional, o Brasil como responsável pelo discurso inaugural.
Neste ano, o evento que começa no dia 23 em Nova York com o presidente Lula tem um caráter ainda mais simbólico ao marcar os 80 anos das Nações Unidas. O segundo a falar será Donald Trump e, nos corredores que dão acesso ao palco, o encontro entre as duas delegações é praticamente inevitável. Mas a reunião de cúpula promete testar a dimensão da tensão entre Brasil e EUA.
Para ir ao evento, ministros e parte da delegação brasileira estão sendo obrigados a solicitar vistos para a embaixada dos EUA, justamente num momento em que o governo de Donald Trump está ampliando as sanções contra as autoridades nacionais. Uma eventual condenação de Jair Bolsonaro, nas próximas duas semanas, pode intensificar ainda mais as medidas contra o governo Lula.
Ao UOL, membros do governo indicaram que acreditam que novas sanções podem ser anunciadas caso o ex-presidente seja condenado. O anúncio viria antes da reunião da ONU.
Dentro da delegação brasileira, as reuniões já começaram, inclusive com as primeiras ideias do que pode ser o tom do discurso do presidente. Enquanto isso, os funcionários responsáveis pelos preparativos administrativos não descartam problemas.
Com visto cassado, Padilha deve estar na delegação brasileira
Alexandre Padilha, ministro da Saúde, é um dos alvos das sanções americanas por seu papel na introdução de médicos cubano Brasil. Ele, porém, será um dos membros da delegação que Lula quer levar para os EUA e seu visto voltará a ser solicitado.
Mas ele pode não ser o único a viver eventuais problemas.
O Brasil aposta no fato de que, pelo acordo entre a ONU e o governo dos EUA, de 1947, as autoridades americanas não podem negar um visto a uma delegação estrangeira que esteja viajando para reuniões nas Nações Unidas.
Vistos, segundo o acordo, "devem ser dados sem custo e o mais rápido possível".
Fontes diplomáticas brasileiras confirmaram à reportagem que, ao observar a situação de outros governos sob sanções americanas, a prática tem sido a de criar uma série de obstáculos com o objetivo de enfraquecer a delegação do país.
No caso da Rússia, por exemplo, ministros visitaram com frequência a sede da ONU ao longo dos últimos três anos de guerra na Ucrânia. Ainda assim, uma das práticas mais frequentes tem sido a de conceder a autorização faltando poucas horas para as reuniões em Nova York, inviabilizando as viagens de técnicos e assistentes e ministros.
Em 2022, por exemplo, Moscou acusou Washington de ter concedido apenas metade dos vistos solicitados pelos russos para o encontro na ONU. O governo americano, naquele momento, explicou que estava com "limitações" para processar todos os pedidos.
Segundo diplomatas, a "operação tartaruga" por parte dos americanos foi aplicada em outros casos, inclusive em relação às delegações do Irã, Sudão, Cuba ou Venezuela.
No governo de Trump entre 2017 e 2021, diversas queixas foram apresentadas à ONU por delegações contra o comportamento do republicano diante dos vistos.
Em 2019, por exemplo, os governos da Rússia e do Irã interromperam o trabalho de alguns comitês em protesto à recusa da Casa Branca em dar os vistos a seus diplomatas. Juntos, os dois países tiveram mais de 70 pessoas impedidas de entrar no país.
Quem os EUA já barraram de ir às Nações Unidas
Trump não foi o primeiro a agir desta forma. Ao longo da história, apesar da existência do acordo, diferentes governos norte-americanos já barraram a entrada de convidados da ONU em território americano. No final dos anos 40, por exemplo, as vítimas foram representantes do Partido Comunista Italiano.
Emblemática ainda foi a decisão de Ronald Reagan de negar visto para o palestino Yasser Arafat para discursar na Assembleia Geral da ONU. Naquele ano, para conseguir tratar da questão palestina, a ONU mudou suas reuniões para Genebra e Arafat pôde discursar.
Durante o governo do presidente Barack Obama, a delegação do Sudão acusou os EUA de violar o Acordo da Sede da ONU ao negar um visto a Omar al-Bashir, o então presidente. O líder sudanês havia sido alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.
O que diz o tratado entre a ONU e os EUA
Para as delegações afetadas, os diferentes governos americanos violaram os tratados que permitiram que a ONU estivesse em território americano.
No acordo de 1947, por exemplo, fica estabelecido que "as autoridades federais, estaduais ou locais dos Estados Unidos não imporão quaisquer impedimentos ao trânsito de ou para a sede (da ONU):
dos representantes dos membros ou funcionários das Nações Unidas, ou das agências especializadas, ou das famílias desses representantes ou funcionários;
dos especialistas que desempenham missões para as Nações Unidas ou para essas agências especializadas;
representantes da imprensa, ou de agências de rádio, cinema ou outras agências de informação, que tenham sido credenciados pelas Nações Unidas a seu critério, após consulta com os Estados Unidos.
representantes de organizações não governamentais reconhecidas pelas Nações Unidas para fins de consulta ou outras pessoas convidadas para o distrito da sede pelas Nações Unidas ou por tal agência especializada em missão oficial.
As autoridades americanas competentes devem prestar toda a proteção necessária a essas pessoas durante o trânsito de ou para o distrito da sede.
Expulsão
O governo americano, porém, mantém certos direitos, caso fique configurado que a presença de uma pessoa numa delegação seja um "abuso" por parte do governo estrangeiro. Ainda assim, qualquer expulsão de um estrangeiro apenas pode acontecer depois de "consulta com o membro competente no caso de um representante de um membro (ou um membro da sua família) ou com o secretário-geral".
"As pessoas que têm direito a privilégios e imunidades diplomáticas não serão obrigadas a deixar os Estados Unidos, exceto de acordo com o procedimento habitual aplicável aos enviados diplomáticos acreditados nos Estados Unidos", diz o tratado.
O acordo garante, ainda assim, que os Estados Unidos mantêm "pleno controle e autoridade sobre a entrada de pessoas ou bens no território dos Estados Unidos e as condições sob as quais as pessoas podem permanecer ou residir lá".
Mas caso haja uma crise, o Secretário-Geral, a pedido das autoridades americanas competentes, "entrará em discussões com essas autoridades, com vista a tomar providências para registrar a chegada e partida de pessoas a quem foram concedidos vistos válidos apenas para trânsito de e para o distrito da sede e permanência no mesmo e nas suas imediações".
"As Nações Unidas terão, sujeito às disposições anteriores desta seção, o direito exclusivo de autorizar ou proibir a entrada de pessoas e bens no distrito da sede e de prescrever as condições sob as quais as pessoas podem permanecer ou residir no mesmo", diz.
Policiais americanos não podem entrar na ONU
O acordo também diz que a sede da ONU é "inviolável". "Os agentes ou funcionários federais, estaduais ou locais dos Estados Unidos, sejam eles administrativos, judiciais, militares ou policiais, não poderão entrar no distrito da sede para desempenhar quaisquer funções oficiais, exceto com o consentimento e nas condições acordadas pelo Secretário-Geral", afirma.
"A citação ou intimação judicial, incluindo a apreensão de bens privados, poderá ocorrer dentro do distrito da sede somente com o consentimento e nas condições aprovadas pelo Secretário-Geral", constata.
Ao mesmo tempo, porém, as Nações Unidas impedirão que a sede "se torne um refúgio para pessoas que estejam evitando prisão sob a lei federal, estadual ou local dos Estados Unidos ou que sejam procuradas pelo Governo dos Estados Unidos para extradição para outro país, ou para pessoas que estejam tentando evitar a citação judicial".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.