Fome ameaça matar 43 mil crianças em Gaza em 1 ano, alerta ONU

Segundo ela, aproximadamente 1 milhão de pessoas estão na Fase 4 de Emergência do ranking que avalia a dimensão da desnutrição, em uma escala de 1 a 5. Mais de 390.000 estão na Fase 3 de Crise. "Praticamente ninguém em Gaza está imune à fome", afirmou.

De acordo com a ONU, pelo menos 132.000 crianças menores de 5 anos sofrerão de desnutrição aguda entre agora e meados de 2026. "O número daquelas em risco de morte entre elas triplicou, chegando a mais de 43.000", afirmou. "Para mulheres grávidas e lactantes, esse número deve aumentar de 17.000 para 55.000", constatou.

"Sejamos claros: essa fome não é resultado de uma seca ou de algum tipo de desastre natural. É uma catástrofe criada - resultado de um conflito que causou mortes em massa de civis, ferimentos, destruição e deslocamento forçado", disse a representante da ONU.

A entidade destaca que, no mês passado, mais de 100 palestinos, em média, foram mortos todos os dias. Trata-se de quase o dobro da média diária registrada em maio. No mesmo período, cerca de 800.000 pessoas foram deslocadas, empurradas para áreas superlotadas que carecem de abrigo e outros itens essenciais.

"Esta fome é também o resultado de 22 meses de restrições e compromissos no fornecimento de bens humanitários e comerciais essenciais, sistemas de saúde e nutrição degradado, falta de abrigos adequados e redes de água, saneamento e higiene danificadas, o que acelerou a propagação de doenças e transformou a higiene menstrual num pesadelo para mulheres e meninas", disse a representante.

A ONU ainda destaca que a fome em Gaza é também o resultado de um sistema de produção alimentar destruído, em que 98% das terras aráveis estão danificadas ou inacessíveis e em que o gado foi dizimado.