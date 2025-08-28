Após bombas e fome, palestinos são afetados por paralisia por doença rara

Num local onde o deslocamento de palestinos é ordenado com frequência pelas forças israelenses, a paralisia pode ser uma condenação à morte.

De acordo com a agência de saúde da ONU, um dos principais vetores da doença é a destruição da rede de abastecimento de água por parte dos ataques de Israel, uma ofensiva denunciada nos tribunais internacionais como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Para continuar a cozinhar, lidar com o calor elevado ou tomar banho, águas residuais passaram a ser usadas de forma regular pela população.

"O acesso à água continua extremamente limitado", afirmou o Escritório de Emergências Humanitárias da ONU. "Com a maior parte da infraestrutura destruída ao longo da guerra, a entrada de peças sobressalentes, geradores e equipamentos deve ser facilitada para reabilitar instalações críticas", defendem.

"As operações militares em curso no norte de Gaza e as recentes ordens de deslocamento significam que as pessoas podem ser forçadas a deixar áreas onde instalações indispensáveis para sua sobrevivência são acessíveis —e as próprias instalações também podem ser danificadas ou destruídas", afirmou.

Segundo a ONU, enquanto isso, as tentativas de várias organizações de levar abrigos para a Faixa de Gaza estão sendo rejeitadas pelas autoridades israelenses, mesmo antes que os suprimentos sejam levados para Israel ou para o Território Palestino Ocupado.