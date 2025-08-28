Assine UOL
Reportagem

Após bombas e fome, palestinos são afetados por paralisia por doença rara

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Palestinos deslocados pela ofensiva militar israelense se abrigam em tendas na cidade de Gaza Imagem: 23.ago.25 - Dawoud Abu Alkas /Reuters

Após as bombas e a fome, os palestinos em Gaza são afetados pela paralisia de seus corpos. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam a proliferação da síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que pode levar à morte e gerada, principalmente, por bactérias encontradas em alimentos contaminados.

Se a região registrava no máximo dois casos da doença neurológica por ano, a situação hoje é radicalmente diferente. Pelo menos 85 pessoas foram diagnosticadas com a síndrome apenas nos últimos três meses, com três mortes.

Para especialistas da OMS, o colapso do sistema de saúde de Gaza, o fim da água encanada e o desaparecimento de latrinas de toda a região abriram caminho para infecções que fazem com que o sistema imunológico ataque o próprio organismo. O resultado é o enfraquecimento dos músculos e paralisando o corpo. Sem tratamento, a doença leva à morte.

Num local onde o deslocamento de palestinos é ordenado com frequência pelas forças israelenses, a paralisia pode ser uma condenação à morte.

De acordo com a agência de saúde da ONU, um dos principais vetores da doença é a destruição da rede de abastecimento de água por parte dos ataques de Israel, uma ofensiva denunciada nos tribunais internacionais como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Para continuar a cozinhar, lidar com o calor elevado ou tomar banho, águas residuais passaram a ser usadas de forma regular pela população.

"O acesso à água continua extremamente limitado", afirmou o Escritório de Emergências Humanitárias da ONU. "Com a maior parte da infraestrutura destruída ao longo da guerra, a entrada de peças sobressalentes, geradores e equipamentos deve ser facilitada para reabilitar instalações críticas", defendem.

"As operações militares em curso no norte de Gaza e as recentes ordens de deslocamento significam que as pessoas podem ser forçadas a deixar áreas onde instalações indispensáveis para sua sobrevivência são acessíveis —e as próprias instalações também podem ser danificadas ou destruídas", afirmou.

Segundo a ONU, enquanto isso, as tentativas de várias organizações de levar abrigos para a Faixa de Gaza estão sendo rejeitadas pelas autoridades israelenses, mesmo antes que os suprimentos sejam levados para Israel ou para o Território Palestino Ocupado.

As agências enfatizam que muitas tendas e lonas estão gastas e precisam ser substituídas com urgência. "Além disso, as marés altas durante a noite submergiram as tendas na praia, afetando pelo menos 200 famílias", indicou.

A superlotação de abrigos, escolas e locais que recebem os mais de um milhão de palestinos que ficaram sem suas casas também é apontado como um dos motivos prováveis pela proliferação da doença, que também é transmitida por fezes de animais.

A OMS aponta que a nova realidade promete colocar uma pressão ainda maior sobre os poucos hospitais que ainda conseguem se manter em operação. Mesmo em situações ideais, 30% dos casos exigem um tratamento intensivo e 5% dos afetados correm risco de vida.

A região que já foi afetada por surtos de cólera, poliomielite e outras doenças, agora é confrontada por mais um drama.

Sem energia e desabastecidos, os hospitais sofrem para conseguir dar uma resposta.

