No Brasil, 48% apoiam aliança com Brics; 56% rejeitam papel dos EUA

Uma pesquisa da Nexus obtida com exclusividade pelo UOL aponta que 48% dos brasileiros defendem o estreitamento de relações com o Brics e há mais gente considerando a proximidade com a China como mais positiva que a com os EUA; 56% dos entrevistados ainda consideram a liderança norte-americana como negativa.

O levantamento mostra também que a população brasileira se divide quanto ao uso do dólar norte-americano como moeda nas trocas internacionais e um racha sobre a estratégia comercial.

A pesquisa ocorre num momento de redefinição da ordem global e num contexto de ataques do governo de Donald Trump contra o Brasil. Aliada aos bolsonaristas, a Casa Branca não disfarça sua intenção de sair em defesa da extrema direita brasileira numa articulação com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ambos vivendo nos EUA.