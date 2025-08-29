No Brasil, 48% apoiam aliança com Brics; 56% rejeitam papel dos EUA
Uma pesquisa da Nexus obtida com exclusividade pelo UOL aponta que 48% dos brasileiros defendem o estreitamento de relações com o Brics e há mais gente considerando a proximidade com a China como mais positiva que a com os EUA; 56% dos entrevistados ainda consideram a liderança norte-americana como negativa.
O levantamento mostra também que a população brasileira se divide quanto ao uso do dólar norte-americano como moeda nas trocas internacionais e um racha sobre a estratégia comercial.
A pesquisa ocorre num momento de redefinição da ordem global e num contexto de ataques do governo de Donald Trump contra o Brasil. Aliada aos bolsonaristas, a Casa Branca não disfarça sua intenção de sair em defesa da extrema direita brasileira numa articulação com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ambos vivendo nos EUA.
O tema se transformou num espinhoso debate para políticos que desenham suas candidaturas para 2026.
Para a pesquisa, a Nexus entrevistou 2.005 pessoas com idades a partir de 16 anos, entre os dias 15 e 19 de agosto. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O que dizem os brasileiros sobre o Brics
De acordo com o levantamento, 48% dos brasileiros defendem uma aproximação maior com o Brics, bloco econômico formado pelo Brasil e outros dez países, entre eles Rússia, Índia, China e África do Sul.
Trump vem alertando que qualquer país que ampliar sua relação com o bloco será alvo de novas taxações. Para a Casa Branca, a aliança representa "um desafio para os interesses norte-americanos" e alerta que não assistirá passivamente à construção do bloco.
Apesar de quase metade dos brasileiros defender o desenvolvimento ainda maior de parcerias e acordos comerciais com o Brics, outros 33% são favoráveis a um afastamento do bloco econômico e a buscar outros parceiros internacionais. 18% não souberam ou quiseram responder.
O apreço pelo Brics é maior entre o público masculino entrevistado, com 52% favoráveis e 35% contrários. Entre as mulheres, 44% são entusiastas da aproximação, e 33% contra.
Há ainda uma diferença de gerações. No público de 16 a 24 anos, o apoio ao estreitamento de relações com o Brics foi de 53% contra 29%.
Mas, para a população acima dos 60 anos, apenas 39% defendem mais parcerias com o Brics. Nesse segmento, 38% preferem outros parceiros internacionais.
"Quase metade da população apoia o fortalecimento do Brics, mas significativo 1/3 é contrário. Isso é reflexo da polarização política, pois, provavelmente, 1 em cada 3 brasileiros é contrário apenas porque não concorda com o governo, e não necessariamente porque entende que o Brics seja desvantajoso para o Brasil", analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.
A polarização é real. De acordo com a pesquisa, o apoio ao Brics chega a 55% dos brasileiros que votaram em Lula, enquanto 29% optaram pelo distanciamento do Brasil do bloco.
Já no eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma inversão de tendência: 44% querem distanciamento do bloco, e apenas 42% desejam mais aproximação.
"O cruzamento com o voto na eleição de 2022 é um sinal claro de como a polarização política interfere nesse debate", avalia Tokarski.
Brasileiros se dividem quanto ao uso do dólar
A mesma polarização ocorre quando o debate é o futuro do uso do dólar. Lula tem defendido que o Brasil possa comercializar com outros países sem ter de passar pela moeda norte-americana. Trump ameaçou colocar impostos sobre governos que comecem a criar condições para reduzir sua dependência em relação a ela.
Na avaliação de Washington, a hegemonia dos EUA passa pelo controle do sistema financeiro internacional, com o dólar como instrumento de poder.
Mas, segundo a pesquisa, apenas 44% dos brasileiros se declararam favoráveis a procurar novas alternativas para substituir o dólar norte-americano no comércio internacional. Por sua vez, 43% preferem a manutenção da moeda, por ser a mais utilizada no mundo, trazendo segurança e estabilidade às negociações.
No levantamento, são as mulheres as mais inclinadas a buscar novas alternativas (45%) do que a manter a utilização do dólar (39%). Esse é o mesmo sentimento da população entre 41 e 59 anos (48% contra 40%) e do Nordeste (49% a 36%).
Já entre homens, os dados da Nexus mostram que a predileção é pela continuidade do uso da moeda norte-americana --48% contra 44%.
Essa também é uma tendência do público de 16 a 24 anos (48% a 42%), do Sul (48% a 40%), e daqueles que recebem mais de cinco salários mínimos (52% a 46%).
Imagem dos EUA e da China
O Brasil também se divide na imagem que tem dos EUA e China. Para 46%, a visão dos norte-americanos é positiva, enquanto para 43%, negativa. Já os chineses são bem avaliados por 45% e vistos negativamente por 43%.
"Esse dado chama a atenção. Historicamente, os Estados Unidos sempre tiveram entre os brasileiros uma imagem melhor do que a China. Ver que essas percepções hoje se equivalem é um forte indicativo de desgaste da imagem norte-americana, que perdeu parte da admiração para os chineses", diz Marcelo Tokarski.
São os jovens de 16 a 24 anos que nutrem a melhor avaliação pelos Estados Unidos (58% veem o país positivamente e 34% não são favoráveis) e à China (57% contra 36%). A imagem de ambas as nações é desfavorável entre os brasileiros acima de 60 anos. Destes, 46% veem os Estados Unidos com maus olhos, enquanto 38% avaliam positivamente. Sobre a China, 45% não aprovam e 40% são favoráveis.
A imagem norte-americana é mais favorável entre jovens de 16 a 24 anos (positiva para 58% e negativa para 34%), moradores do Sul (56% contra 37%), pessoas com ensino superior (52% contra 39%) e homens (50% contra 42%).
Já o público que tem uma visão mais negativa do que positiva dos Estados Unidos está centrado no Nordeste (para 54% é negativa, para 35%, positiva), entre pessoas com ensino fundamental (51% x35%), de idade entre 41 e 59 anos (50% x 40%) e mulheres (45% x 43%).
Os chineses são mais bem avaliados entre jovens de 16 a 24 anos (positiva para 57%, negativa para 36%), pessoas com ensino superior (53% x 39%), homens (52% x 40%), pessoas que recebem de dois a cinco salários mínimos (50% x 40%) e moradores do Sudeste (48% x 42%).
A imagem da China é mais negativa do que positiva entre aqueles que recebem até um salário mínimo (49% x 36%), do Nordeste (49% x 42%), com ensino fundamental (45% x 38%) e acima dos 60 anos (45% x 40%).
Para 56% dos brasileiros, a liderança dos EUA é negativa
Outra constatação do levantamento é sobre o impacto político e econômico e a liderança de Estados Unidos e China para o Brasil.
Norte-americanos ficaram em desvantagem: 56% dos brasileiros avaliam a liderança do país como negativa e 32% veem como positiva. Já a liderança chinesa é vista como positiva por 47%, enquanto 39% enxergam de forma ruim.
"Embora em termos de imagem positiva os dois países 'empatem', atualmente os brasileiros aprovam mais o papel que a China exerce sobre o Brasil que o dos EUA. Aqui, a atual política norte-americana parece ter tido forte impacto na opinião pública brasileira", destaca Tokarski.
A rejeição à liderança norte-americana se mostrou maior entre nordestinos (negativa para 63%, positiva para 25%), pessoas que ganham até um salário mínimo (62% x 23%), na faixa de 41 a 59 anos (61% x 34%) e mulheres (58% x 28%).
Por sua vez, a liderança dos chineses apresentou seus maiores índices entre pessoas de ensino superior (54% x 39%), que recebem de dois a cinco salários mínimos (52% x 37%) e têm entre 16 e 24 anos (52% x 37%).
Brasileiros se dividem quanto a aproximação comercial
Apesar da avaliação mais positiva sobre a China, há uma divisão clara na opinião dos entrevistados sobre qual a melhor nação para estreitar relações comerciais: 43% dos brasileiros preferem uma relação mais firme com os norte-americanos e outros 42% são pró-chineses.
Todos os segmentos se mostraram divididos nesse questionamento. Os Estados Unidos ganharam a preferência entre pessoas que ganham mais de cinco salários mínimos (EUA - 50% x China - 44%), de 16 a 24 anos (49% x 42%), do Sul (47% x 38%), com ensino médio (46% x 41%).
Mas a aproximação com a China é mais recomendada por pessoas nordestinas (China - 47% x EUA - 37%), de 41 a 59 anos (45% x 39%), que ganham de um a dois salários mínimos (43% x 39%) e com ensino fundamental (41% x 37%).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.