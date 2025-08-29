Trump impede viagem de palestinos à cúpula da ONU e acende alerta no Brasil

"A Autoridade Palestina também deve acabar com suas tentativas de contornar as negociações por meio de campanhas jurídicas internacionais, incluindo recursos ao Tribunal Penal Internacional e Corte Internacional de Justiça, e esforços para garantir o reconhecimento unilateral de um Estado palestino conjectural", afirmou.

"Ambas as medidas contribuíram significativamente para a recusa do Hamas em libertar seus reféns e para o fracasso das negociações de cessar-fogo em Gaza", disse o governo americano.

De acordo com a Casa Branca, a Missão da Autoridade Palestina na ONU receberá isenções de acordo com o Acordo da Sede da ONU.

"Os Estados Unidos continuam abertos a um reengajamento que seja consistente com nossas leis, caso a Autoridade Palestina/OLP cumpra suas obrigações e tome medidas concretas para retornar a um caminho construtivo de compromisso e coexistência pacífica com o Estado de Israel", completa a nota.

Conforme o UOL revelou, a crise diplomática entre EUA e Brasil será testada nos próximos dias, justamente com a concessão de vistos para a cúpula da ONU. O caso dos palestinos foi recebido no governo Lula como um alerta de que Trump pode de fato usar a reunião internacional como um instrumento de chantagem.

Neste ano, o evento que começa no dia 23 em Nova York com o presidente Lula tem um caráter ainda mais simbólico ao marcar os 80 anos das Nações Unidas. O segundo a falar será Donald Trump e, nos corredores que dão acesso ao palco, o encontro entre as duas delegações é praticamente inevitável. Mas a reunião de cúpula promete testar a dimensão da tensão entre Brasil e EUA.