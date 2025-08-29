Trump impede viagem de palestinos à cúpula da ONU e acende alerta no Brasil
O governo dos EUA anunciou que está revogando os vistos para que autoridades palestinas possam ir para Nova York na reunião da Assembleia Geral da ONU, que ocorre em duas semanas. A decisão, que viola os compromissos dos americanos ao sediar as Nações Unidas, levantou temores no governo brasileiro de que membros da delegação oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sejam eventualmente barrados de entrar nos EUA.
"De acordo com a legislação dos EUA, o Secretário de Estado Marco Rubio está negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade Palestina (AP) antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas", afirmou uma nota da Casa Branca. "O governo Trump foi claro: é do interesse da nossa segurança nacional responsabilizar a OLP e a AP por não cumprirem seus compromissos e por prejudicarem as perspectivas de paz", disse.
Segundo o governo, antes que a OLP e a AP possam ser consideradas parceiras para a paz, "elas devem repudiar consistentemente o terrorismo — incluindo o massacre de 7 de outubro — e acabar com o incitamento ao terrorismo na educação, conforme exigido pela legislação dos EUA e prometido pela OLP".
"A Autoridade Palestina também deve acabar com suas tentativas de contornar as negociações por meio de campanhas jurídicas internacionais, incluindo recursos ao Tribunal Penal Internacional e Corte Internacional de Justiça, e esforços para garantir o reconhecimento unilateral de um Estado palestino conjectural", afirmou.
"Ambas as medidas contribuíram significativamente para a recusa do Hamas em libertar seus reféns e para o fracasso das negociações de cessar-fogo em Gaza", disse o governo americano.
De acordo com a Casa Branca, a Missão da Autoridade Palestina na ONU receberá isenções de acordo com o Acordo da Sede da ONU.
"Os Estados Unidos continuam abertos a um reengajamento que seja consistente com nossas leis, caso a Autoridade Palestina/OLP cumpra suas obrigações e tome medidas concretas para retornar a um caminho construtivo de compromisso e coexistência pacífica com o Estado de Israel", completa a nota.
Conforme o UOL revelou, a crise diplomática entre EUA e Brasil será testada nos próximos dias, justamente com a concessão de vistos para a cúpula da ONU. O caso dos palestinos foi recebido no governo Lula como um alerta de que Trump pode de fato usar a reunião internacional como um instrumento de chantagem.
Neste ano, o evento que começa no dia 23 em Nova York com o presidente Lula tem um caráter ainda mais simbólico ao marcar os 80 anos das Nações Unidas. O segundo a falar será Donald Trump e, nos corredores que dão acesso ao palco, o encontro entre as duas delegações é praticamente inevitável. Mas a reunião de cúpula promete testar a dimensão da tensão entre Brasil e EUA.
Para ir ao evento, ministros e parte da delegação brasileira estão sendo obrigados a solicitar vistos para a embaixada dos EUA, justamente num momento em que o governo de Donald Trump está ampliando as sanções contra as autoridades nacionais. Uma eventual condenação de Jair Bolsonaro, nas próximas duas semanas, pode intensificar ainda mais as medidas contra o governo Lula.
Ao UOL, membros do governo indicaram que acreditam que novas sanções podem ser anunciadas caso o ex-presidente seja condenado. O anúncio viria antes da reunião da ONU.
Dentro da delegação brasileira, as reuniões já começaram, inclusive com as primeiras ideias do que pode ser o tom do discurso do presidente. Enquanto isso, os funcionários responsáveis pelos preparativos administrativos não descartam problemas.
Com visto cassado, Padilha deve estar na delegação brasileira
Alexandre Padilha, ministro da Saúde, é um dos alvos das sanções americanas por seu papel na introdução de médicos cubano Brasil. Ele, porém, será um dos membros da delegação que Lula quer levar para os EUA e seu visto voltará a ser solicitado.
Mas ele pode não ser o único a viver eventuais problemas.
O Brasil aposta no fato de que, pelo acordo entre a ONU e o governo dos EUA, de 1947, as autoridades americanas não podem negar um visto a uma delegação estrangeira que esteja viajando para reuniões nas Nações Unidas.
Vistos, segundo o acordo, "devem ser dados sem custo e o mais rápido possível".
Fontes diplomáticas brasileiras confirmaram à reportagem que, ao observar a situação de outros governos sob sanções americanas, a prática tem sido a de criar uma série de obstáculos com o objetivo de enfraquecer a delegação do país.
No caso da Rússia, por exemplo, ministros visitaram com frequência a sede da ONU ao longo dos últimos três anos de guerra na Ucrânia. Ainda assim, uma das práticas mais frequentes tem sido a de conceder a autorização faltando poucas horas para as reuniões em Nova York, inviabilizando as viagens de técnicos e assistentes e ministros.
Em 2022, por exemplo, Moscou acusou Washington de ter concedido apenas metade dos vistos solicitados pelos russos para o encontro na ONU. O governo americano, naquele momento, explicou que estava com "limitações" para processar todos os pedidos.
Segundo diplomatas, a "operação tartaruga" por parte dos americanos foi aplicada em outros casos, inclusive em relação às delegações do Irã, Sudão, Cuba ou Venezuela.
No governo de Trump entre 2017 e 2021, diversas queixas foram apresentadas à ONU por delegações contra o comportamento do republicano diante dos vistos.
Em 2019, por exemplo, os governos da Rússia e do Irã interromperam o trabalho de alguns comitês em protesto à recusa da Casa Branca em dar os vistos a seus diplomatas. Juntos, os dois países tiveram mais de 70 pessoas impedidas de entrar no país.
Quem os EUA já barraram de ir às Nações Unidas
Trump não foi o primeiro a agir desta forma. Ao longo da história, apesar da existência do acordo, diferentes governos norte-americanos já barraram a entrada de convidados da ONU em território americano. No final dos anos 40, por exemplo, as vítimas foram representantes do Partido Comunista Italiano.
Emblemática ainda foi a decisão de Ronald Reagan de negar visto para o palestino Yasser Arafat para discursar na Assembleia Geral da ONU. Naquele ano, para conseguir tratar da questão palestina, a ONU mudou suas reuniões para Genebra e Arafat pôde discursar.
Durante o governo do presidente Barack Obama, a delegação do Sudão acusou os EUA de violar o Acordo da Sede da ONU ao negar um visto a Omar al-Bashir, o então presidente. O líder sudanês havia sido alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.
