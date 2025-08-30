Em carta, 500 funcionários pedem que ONU declare genocídio em Gaza
Em uma espécie de rebelião interna, centenas de funcionários das Nações Unidas escreveram uma carta para a direção da entidade fazendo um apelo para que a situação de Gaza seja oficialmente classificada como um genocídio por parte de Israel contra os palestinos. Quase dois anos após o início da crise e com 63 mil palestinos mortos, a ONU ainda não tomou uma posição oficial sobre a como qualificar o que está ocorrendo em Gaza.
No documento, o grupo de mais de 500 funcionários pede que o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, mude de postura e alerta que o silêncio pode ser considerado como cumplicidade. A iniciativa ocorre num momento em que a ONU declarou oficialmente o estabelecimento da fome em Gaza e quando o número oficial de mortes chega a 63 mil palestinos.
A postura dos funcionários da ONU é inédita, ainda que, nos primeiros meses da ofensiva de Israel contra Gaza, um dos diretores da entidade publicou uma carta no dia de sua aposentadoria alertando para o fracasso da instituição em qualificar a situação dos palestinos como um genocídio.
Na carta desta semana, os funcionários apontaram como os critérios legais para definir gaza como genocídio tinham sido preenchidos.
Em um dos trechos, os especialistas "expressam profunda frustração com a escala, o alcance e a natureza das violações relatadas e seu impacto sobre os civis, especialmente mulheres e crianças, e muitos estão preocupados com o fato de que a abordagem do Escritório da ONU corre o risco de minar a credibilidade da entidade como autoridade líder em direitos humanos para todos em todos os lugares".
Os funcionários consideram --com base em relatórios extensos dos mecanismos da ONU e de especialistas independentes -- que a situação em Gaza "atende aos elementos da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e acreditam que o Escritório da ONU deveria refletir essa avaliação de forma mais explícita em suas comunicações públicas".
Segundo a carta, os relatórios humanitários da ONU continuam a documentar as baixas civis em massa diárias, a destruição generalizada e as interrupções na assistência humanitária, resultando em fome forçada, morte e deslocamento.
O documento faz os seguintes apelos à direção da instituição:
Caracterização jurídica. Os funcionários enfatizam que, com base nas evidências disponíveis e nas avaliações autorizadas dos especialistas nomeados pela ONU, bem como de profissionais jurídicos, o limiar jurídico previsto na Convenção sobre Genocídio foi atingido. Portanto, instam o Escritório da ONU a avaliar essas conclusões e a declarar publicamente a caracterização jurídica.
Reconhecimento do atraso. A equipe solicita que o Escritório da ONU reconheça as preocupações com o atraso em assumir uma posição clara e pública sobre a situação em Gaza e seu impacto na confiança na liderança da instituição.
Prevenção e transferência de armas. Os funcionários solicitam que a ONU pressione publicamente os estados e outras entidades a suspenderem a venda e transferência de armas, bem como o apoio logístico ou financeiro relacionado às autoridades israelenses, o que constitui uma clara violação do direito internacional.
Segundo eles, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos tem uma "forte responsabilidade legal e moral de denunciar atos de genocídio". "A ONU foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, incluindo o Holocausto, com o objetivo de impedir que tais atrocidades se repetissem", alertam. "Deixar de denunciar um genocídio em andamento compromete a credibilidade da ONU e do próprio sistema de direitos humanos", disseram.
"Notavelmente, o silêncio durante o genocídio de Ruanda é frequentemente citado como uma das maiores falhas morais da ONU", alertam.
A carta vem depois que relatores da ONU e entidades como a Anistia Internacional já optaram por chamar Gaza de genocídio. A ONU, porém, vem optando por apenas citar crimes contra a humanidade e crimes de guerra.
A posição oficial da entidade é que apenas um tribunal pode chegar a essa constatação, já que a definição do genocídio envolve uma investigação para determinar que existe a motivação da morte de um grupo étnico.
Resposta da cúpula da ONU
Em nota, o escritório de Direitos Humanos da ONU afirma que tem trabalhado "em circunstâncias muito difíceis —e enfrentando difamações e acusações de parcialidade, cumplicidade, antissemitismo, duplo padrão e muito mais— para tentar documentar os fatos no terreno e dar o alarme".
O órgão garante que "tem havido e continuará a haver discussões internas sobre como avançar".
"Sobre a questão da qualificação dos crimes, o Alto Comissário tem alertado --desde o início do conflito-- para o risco elevado e crescente de que estejam a ser cometidos crimes atrozes no Território Palestino Ocupado, incluindo ao Conselho de Segurança da ONU", afirma.
"Os crimes atrozes incluem crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio", insiste.
De acordo com a nota, Turk também apontou repetidamente para as ordens da Corte Internacional de Justiça sobre os riscos de violações da Convenção sobre Genocídio e a necessidade urgente de cumprimento integral dessas ordens vinculativas e das obrigações da Convenção.
"Ele tem chamado a atenção para a necessidade de prevenir o genocídio", destaca.
Para eles, Gaza tem sido uma "mancha na consciência coletiva da humanidade". "A comunidade internacional precisa se unir para pôr fim a esse horror insuportável", completam.
