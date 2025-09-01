Com julgamento, mundo transforma Brasil em campo de testes da democracia
Na estrada que liga Minas Gerais ao Distrito Federal, motociclistas exibiam neste fim de semana de forma orgulhosa a palavra "patriotas". O destino era a capital federal, com o objetivo de mostrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento que começa nesta terça-feira atrai não apenas a atenção da base mais radical do bolsonarismos. No mundo, entidades internacionais, governos democratas e líderes da extrema direita acompanharão de perto o processo no STF (Supremo Tribunal Federal).
O Brasil, para eles, testa as instituições do país e sua credibilidade como democracia. Mas também serve de campo de provas para entender como ocorrerá a disputa entre forças autoritárias e um modelo baseado no estado de direito.
No governo brasileiro, de fato, uma ala do Executivo articulou uma tentativa de criar uma contra-ofensiva para tentar desfazer a narrativa que bolsonaristas têm insistido no exterior sobre a existência de uma suposta "ditadura" no país.
O esforço indica, segundo fontes em Brasília, a dimensão internacional do julgamento que começa nesta semana. A operação, por enquanto, ainda não foi implementada.
Membros da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revelaram ao UOL ainda a proposta que surgiu dentro da instituição para que um perfil psicológico de Trump fosse desenhado para auxiliar membros do governo Lula a agir.
"O que está em jogo é muito mais que o destino de um ex-presidente", afirmou um alto funcionário da diplomacia europeia, em condição de anonimato. O que capitais como Berlim, Madri ou Paris querem saber é como, num dos epicentros da extrema direita no mundo, as leis vão lidar com uma tentativa de golpe de estado, inclusive com a ajuda de desinformação.
Se a comunidade internacional e acadêmicos já chegaram a um consenso sobre como morrem as democracias, o que está em teste no Brasil é como elas sobrevivem.
"É um julgamento com repercussões nacionais e internacionais", avalia Fabio de Sá e Silva, professor da Universidade de Oklahoma. "No Brasil, ele rompe com um ciclo de impunidade de golpistas — uma dívida histórica que, se tivesse sido quitada na última transição democrática, talvez não estivéssemos a enfrentar agora. No cenário global, marca o fechamento de um ciclo em que a democracia brasileira, apesar de atacada como tantas outras, conseguiu resistir e se afirmar perante seus detratores como nenhuma outra", indica.
"O caso desperta tamanha atenção no exterior: mostra que defender a democracia não significa apenas conter abusos, mas também responsabilizar quem os pratica — condição indispensável para que o país possa, enfim, virar a página", completa.
Pelas embaixadas de diferentes países na capital federal, a ordem aos diplomatas é para que um acompanhamento detalhado seja realizado das audiências.
Fontes ligadas aos movimentos de extrema direita, membros do governo dos EUA, diplomatas europeus e mesmo representantes de organismos internacionais olham o julgamento no Brasil como um campo de testes.
Para a extrema direita, a questão é entender até que ponto podem agir e como seu discurso e estratégias podem ser freadas pela Justiça. Entre membros de grupos ultraconservadores, os problemas enfrentados por Bolsonaro no Brasil reforçam a tese de que, no poder, a prioridade da extrema direita precisa ser a de enfraquecer e minar a capacidade do Judiciário em agir.
Se isso já vinha ocorrendo por anos na Hungria, Israel, El Salvador e outros países, a situação brasileira vem sendo usada em reuniões desses grupos para mostrar que, sem o desmonte ou controle dos tribunais, o plano de implementação de um novo modelo de sociedade e de estado enfrentará dificuldades.
Não por acaso, o foco das sanções americanas contra o STF faz parte de uma estratégia deliberada para minar esse espaço de resistência.
Em Washington, o julgamento terá um acompanhamento de uma equipe inteira do Departamento de Estado, membros da Casa Branca e dos próprios serviços de inteligência. Não apenas sanções novas podem ser adotadas, inclusive com uma eventual ruptura de relações diplomáticas com o Brasil, para também o julgamento vai ser examinado e estudado para avaliar os limites da própria política externa americana na região.
Democracia sob ataque
O caso brasileiro é especialmente relevante para as democracias ocidentais, organismos da OEA e órgãos da ONU, ainda sob o impacto da constatação dos abalos que Donald Trump representa para a experiência republicana nos EUA.
A conta que fazem os governos, principalmente europeus, é de que uma resposta contundente por parte do Brasil contra um golpe de estado reforça a posição do país como um líder democrático internacional, como pode criar um precedente para que outras democracias e dar esperança para movimentos que estão sob pressão de forças autoritárias em seus respectivos países.
Na OEA, o tema entrou na pauta dos grupos que se reúnem para lidar com a democracia no continente. Na ONU, o monitoramento ainda ocorre para avaliar o risco de uma instabilidade interna e mesmo na relação diplomática com os EUA.
"O que ocorre na relação entre Brasília e Washington é decisivo para a paz na região", apontou um alto funcionário das Nações Unidas.
Quem vai ainda acompanhar de perto a situação é a Universidade de Gotemburgo, que constata que a onda autoritária ganha força e transforma o cenário geopolítico internacional.
Segundo a entidade, que é o principal banco de dados sobre a saúde da democracia no mundo, existem 88 democracias hoje no mundo, incluindo as liberais e as eleitorais - aquelas onde existe o direito ao voto e eleições rotineiras ocorrem, mas sem que isso resulte numa transformação democrática mais ampla da sociedade, a garantia do estado de direito e Justiça independente.
Mas a conclusão do estudo é de que, em 2024, 91 países eram classificados como autocracias, desde os regimes mais fechados até aqueles onde existem eleições de fechada, marcadas por constantes manipulações e fraudes.
Os dados do instituto trazem um alerta: "as democracias liberais se tornaram o tipo de regime menos comum no mundo, um total de 29 em 2024".
Hoje, as democracias liberais abrigam menos de 12% da população mundial, cerca de 900 milhões de pessoas. Trata-se do menor índice em 50 anos.
"2024 marca a primeira vez desde 2002 em que há mais autocracias do que democracias no mundo", diz o documento. "Esse é um recado contundente de quão longe foi o declínio democrático", alertou.
Quase 3 em cada 4 pessoas no mundo - 72% do planeta - agora vivem em autocracias. Esse é o índice mais alto desde 1978. Em pleno século 21, a realidade é que as autocracias são maioria no mundo. Ao mesmo tempo que democracias perdem espaço, há uma tendência identificada pelos especialistas: a radicalização das ditaduras. "Os países já autoritários estão se tornando ainda mais autocráticos. O número de autocracias fechadas vem aumentando desde 2019 - de 22 para 35 atualmente", afirma.
