Com julgamento, mundo transforma Brasil em campo de testes da democracia

O esforço indica, segundo fontes em Brasília, a dimensão internacional do julgamento que começa nesta semana. A operação, por enquanto, ainda não foi implementada.

Membros da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revelaram ao UOL ainda a proposta que surgiu dentro da instituição para que um perfil psicológico de Trump fosse desenhado para auxiliar membros do governo Lula a agir.

"O que está em jogo é muito mais que o destino de um ex-presidente", afirmou um alto funcionário da diplomacia europeia, em condição de anonimato. O que capitais como Berlim, Madri ou Paris querem saber é como, num dos epicentros da extrema direita no mundo, as leis vão lidar com uma tentativa de golpe de estado, inclusive com a ajuda de desinformação.

Se a comunidade internacional e acadêmicos já chegaram a um consenso sobre como morrem as democracias, o que está em teste no Brasil é como elas sobrevivem.

"É um julgamento com repercussões nacionais e internacionais", avalia Fabio de Sá e Silva, professor da Universidade de Oklahoma. "No Brasil, ele rompe com um ciclo de impunidade de golpistas — uma dívida histórica que, se tivesse sido quitada na última transição democrática, talvez não estivéssemos a enfrentar agora. No cenário global, marca o fechamento de um ciclo em que a democracia brasileira, apesar de atacada como tantas outras, conseguiu resistir e se afirmar perante seus detratores como nenhuma outra", indica.

"O caso desperta tamanha atenção no exterior: mostra que defender a democracia não significa apenas conter abusos, mas também responsabilizar quem os pratica — condição indispensável para que o país possa, enfim, virar a página", completa.