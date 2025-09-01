Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Reportagem

Com julgamento, mundo transforma Brasil em campo de testes da democracia

Fogo simbólico no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília
Fogo simbólico no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília Imagem: Dida Sampaio/Estadão

Na estrada que liga Minas Gerais ao Distrito Federal, motociclistas exibiam neste fim de semana de forma orgulhosa a palavra "patriotas". O destino era a capital federal, com o objetivo de mostrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento que começa nesta terça-feira atrai não apenas a atenção da base mais radical do bolsonarismos. No mundo, entidades internacionais, governos democratas e líderes da extrema direita acompanharão de perto o processo no STF (Supremo Tribunal Federal).

O Brasil, para eles, testa as instituições do país e sua credibilidade como democracia. Mas também serve de campo de provas para entender como ocorrerá a disputa entre forças autoritárias e um modelo baseado no estado de direito.

No governo brasileiro, de fato, uma ala do Executivo articulou uma tentativa de criar uma contra-ofensiva para tentar desfazer a narrativa que bolsonaristas têm insistido no exterior sobre a existência de uma suposta "ditadura" no país.

O esforço indica, segundo fontes em Brasília, a dimensão internacional do julgamento que começa nesta semana. A operação, por enquanto, ainda não foi implementada.

Membros da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revelaram ao UOL ainda a proposta que surgiu dentro da instituição para que um perfil psicológico de Trump fosse desenhado para auxiliar membros do governo Lula a agir.

"O que está em jogo é muito mais que o destino de um ex-presidente", afirmou um alto funcionário da diplomacia europeia, em condição de anonimato. O que capitais como Berlim, Madri ou Paris querem saber é como, num dos epicentros da extrema direita no mundo, as leis vão lidar com uma tentativa de golpe de estado, inclusive com a ajuda de desinformação.

Se a comunidade internacional e acadêmicos já chegaram a um consenso sobre como morrem as democracias, o que está em teste no Brasil é como elas sobrevivem.

"É um julgamento com repercussões nacionais e internacionais", avalia Fabio de Sá e Silva, professor da Universidade de Oklahoma. "No Brasil, ele rompe com um ciclo de impunidade de golpistas — uma dívida histórica que, se tivesse sido quitada na última transição democrática, talvez não estivéssemos a enfrentar agora. No cenário global, marca o fechamento de um ciclo em que a democracia brasileira, apesar de atacada como tantas outras, conseguiu resistir e se afirmar perante seus detratores como nenhuma outra", indica.

"O caso desperta tamanha atenção no exterior: mostra que defender a democracia não significa apenas conter abusos, mas também responsabilizar quem os pratica — condição indispensável para que o país possa, enfim, virar a página", completa.

Pelas embaixadas de diferentes países na capital federal, a ordem aos diplomatas é para que um acompanhamento detalhado seja realizado das audiências.

Fontes ligadas aos movimentos de extrema direita, membros do governo dos EUA, diplomatas europeus e mesmo representantes de organismos internacionais olham o julgamento no Brasil como um campo de testes.

Para a extrema direita, a questão é entender até que ponto podem agir e como seu discurso e estratégias podem ser freadas pela Justiça. Entre membros de grupos ultraconservadores, os problemas enfrentados por Bolsonaro no Brasil reforçam a tese de que, no poder, a prioridade da extrema direita precisa ser a de enfraquecer e minar a capacidade do Judiciário em agir.

Se isso já vinha ocorrendo por anos na Hungria, Israel, El Salvador e outros países, a situação brasileira vem sendo usada em reuniões desses grupos para mostrar que, sem o desmonte ou controle dos tribunais, o plano de implementação de um novo modelo de sociedade e de estado enfrentará dificuldades.

Não por acaso, o foco das sanções americanas contra o STF faz parte de uma estratégia deliberada para minar esse espaço de resistência.

Em Washington, o julgamento terá um acompanhamento de uma equipe inteira do Departamento de Estado, membros da Casa Branca e dos próprios serviços de inteligência. Não apenas sanções novas podem ser adotadas, inclusive com uma eventual ruptura de relações diplomáticas com o Brasil, para também o julgamento vai ser examinado e estudado para avaliar os limites da própria política externa americana na região.

Democracia sob ataque

O caso brasileiro é especialmente relevante para as democracias ocidentais, organismos da OEA e órgãos da ONU, ainda sob o impacto da constatação dos abalos que Donald Trump representa para a experiência republicana nos EUA.

A conta que fazem os governos, principalmente europeus, é de que uma resposta contundente por parte do Brasil contra um golpe de estado reforça a posição do país como um líder democrático internacional, como pode criar um precedente para que outras democracias e dar esperança para movimentos que estão sob pressão de forças autoritárias em seus respectivos países.

Na OEA, o tema entrou na pauta dos grupos que se reúnem para lidar com a democracia no continente. Na ONU, o monitoramento ainda ocorre para avaliar o risco de uma instabilidade interna e mesmo na relação diplomática com os EUA.

"O que ocorre na relação entre Brasília e Washington é decisivo para a paz na região", apontou um alto funcionário das Nações Unidas.

Quem vai ainda acompanhar de perto a situação é a Universidade de Gotemburgo, que constata que a onda autoritária ganha força e transforma o cenário geopolítico internacional.

Segundo a entidade, que é o principal banco de dados sobre a saúde da democracia no mundo, existem 88 democracias hoje no mundo, incluindo as liberais e as eleitorais - aquelas onde existe o direito ao voto e eleições rotineiras ocorrem, mas sem que isso resulte numa transformação democrática mais ampla da sociedade, a garantia do estado de direito e Justiça independente.

Mas a conclusão do estudo é de que, em 2024, 91 países eram classificados como autocracias, desde os regimes mais fechados até aqueles onde existem eleições de fechada, marcadas por constantes manipulações e fraudes.

Os dados do instituto trazem um alerta: "as democracias liberais se tornaram o tipo de regime menos comum no mundo, um total de 29 em 2024".

Hoje, as democracias liberais abrigam menos de 12% da população mundial, cerca de 900 milhões de pessoas. Trata-se do menor índice em 50 anos.

"2024 marca a primeira vez desde 2002 em que há mais autocracias do que democracias no mundo", diz o documento. "Esse é um recado contundente de quão longe foi o declínio democrático", alertou.

Quase 3 em cada 4 pessoas no mundo - 72% do planeta - agora vivem em autocracias. Esse é o índice mais alto desde 1978. Em pleno século 21, a realidade é que as autocracias são maioria no mundo. Ao mesmo tempo que democracias perdem espaço, há uma tendência identificada pelos especialistas: a radicalização das ditaduras. "Os países já autoritários estão se tornando ainda mais autocráticos. O número de autocracias fechadas vem aumentando desde 2019 - de 22 para 35 atualmente", afirma.

