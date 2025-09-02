Brasil pede adesão formal à Agência Internacional de Energia
De olho em um papel cada vez mais relevante na definição do mercado de energia no mundo, o governo brasileiro apresentou um pedido formal para se tornar membro pleno da Agência Internacional de Energia (AIE). A entidade representa um contraponto à Opep, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e dominada principalmente por sauditas e por governos de economias em desenvolvimento.
A solicitação foi feita nesta terça-feira, em Paris, sede da AIE. Num comunicado, a agência destacou que "como grande produtor e exportador de petróleo, o Brasil desempenha um papel fundamental no apoio à segurança energética internacional".
"O Brasil também se posicionou como líder em transições energéticas, aproveitando seu sistema elétrico de baixas emissões, seus abundantes recursos de energia renovável e seu forte setor de biocombustíveis para promover seu desenvolvimento econômico e inclusão social", disse. "O Brasil ocupa a presidência da conferência internacional sobre o clima COP30 deste ano e ocupou a presidência do G20 em 2024", destacou.
O Brasil é membro associado da AIE desde 2017. Mas quer, agora, uma participação plena, ao lado de outros 32 governos.
O pedido foi entregue pelo embaixador Sarquis Sarquis ao diretor executivo da AIE, Fatih Birol. O documento é assinado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
"Reconhecendo os desafios que se apresentam no cenário energético e o apoio estratégico que a AIE oferece aos seus países membros, temos o prazer de informar que nosso governo gostaria de iniciar os procedimentos de adesão à AIE como membro pleno", afirma a carta.
O documento indica que a cooperação do Brasil com a AIE até o momento permitiu um trabalho conjunto em questões como segurança energética, dados e estatísticas sobre energia e análise de políticas energéticas.
A carta também destaca que a posição do Brasil como "exportador líquido de petróleo", com uma "matriz energética diversificada e seu papel cada vez mais importante no uso de fontes limpas e renováveis, contribuirá ainda mais para o trabalho da AIE e para a cooperação internacional no setor energético".
"Estou muito feliz por ter recebido o pedido formal dos ministros Vieira e Silveira para que o Brasil se torne membro pleno da AIE, um importante avanço para a governança internacional que se baseia em muitos anos de cooperação cada vez mais profunda em uma ampla gama de questões energéticas", disse Birol.
"O Brasil é uma pedra angular do sistema energético global atual e sua importância só tende a aumentar nos próximos anos. Estamos ansiosos para discutir os próximos passos com o Brasil e nossos governos membros", completou.
