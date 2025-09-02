Campanha global denuncia venda de aço do Brasil para uso militar em Israel
O Brasil exportará aço para Israel com duplo uso, sugerindo a possibilidade de que os produtos alimentem a indústria militar do governo de Benjamin Netanyahu.
Os dados estão sendo revelados pelo movimento internacional BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que trabalha minar o apoio de governos em todo o mundo às ações de Israel contra os palestinos.
"Recebemos documentação comprovando que um carregamento de 48 caixas de barras de aço de duplo uso, em 2 contêineres com carga de 28,23 toneladas cada, está programado para sair do porto de Santos com destino final ao porto de Haifa entre 5 e 7 de setembro de 2025", afirmou a campanha.
A empresa exportadora é a Villares Metals (Brasil) e a importadora é a IMI Systems, subsidiária da Elbit Systems e principal produtora de munições de Israel. "Os contêineres serão transportados pelo MSC Leila (IMO 1016654) até Roterdã, onde serão transbordados para o ZIM America (IMO 9244934), com chegada prevista em 17 de outubro", afirmou.
O alerta tem como objetivo criar uma pressão pública sobre as autoridades brasileiras para que revoguem a licença de exportação desse carregamento antes de sua saída do porto de Santos. Há dois meses, a mesma campanha denunciou a venda de petróleo brasileiro para Israel.
Dia próximo dia 4 de setembro, um ato na Câmara Municipal de Santos vai denunciar as vendas. A vereadora Débora Camilo apresentará uma moção de repúdio à exportação desta carga de aço a Israel, e depois da sessão, haverá um ato em frente à Câmara. Outro protesto está sendo organizado para o dia 5 em frente à sede da Autoridade Portuária de Santos, às 11h.
Na avaliação do movimento, caso o aço seja autorizado a sair por Santos, isso violaria:
- A própria declaração do Brasil de suspender todas as exportações militares a Israel.
- As obrigações do Brasil sob o Tratado sobre o Comércio de Armas:
O Artigo 6.3 dispõe: "Um Estado Parte não autorizará qualquer transferência de armas convencionais abrangidas pelo Artigo 2 (1) ou itens abrangidos pelos Artigos 3 ou 4, se tiver conhecimento, no momento da autorização, de que tais armas ou itens seriam utilizados na prática de genocídio, crimes contra a humanidade, graves violações das Convenções de Genebra de 1949, ataques contra civis ou objetos civis, ou outros crimes de guerra."
O Artigo 7.1 determina: "Se a exportação não for proibida pelo Artigo 6, cada Estado exportador Parte, antes de autorizar a exportação, avaliará [...] o potencial de que tais armas ou itens:
(a) contribuam ou prejudiquem a paz e a segurança; (b) possam ser usados para: (i) cometer ou facilitar violação grave do direito humanitário internacional; (ii) cometer ou facilitar violação grave dos direitos humanos internacionais."
A Resolução A/ES-10/L.31 da Assembleia Geral da ONU, que obriga os Estados a "tomar medidas para cessar [...] a provisão ou transferência de armas, munições e equipamentos relacionados a Israel, Potência ocupante, em todos os casos em que haja motivos razoáveis para suspeitar que possam ser usados no Território Palestino Ocupado";
- As obrigações legais do Brasil sob inúmeros acordos internacionais, especialmente as duas decisões da Corte Internacional de Justiça de 2024, a decisão de 26 de janeiro, que ordenou a Israel cessar ações que constituíam plausivelmente atos de genocídio.
Nas últimas semanas, a iniciativa global conseguiu deter deter outros dois carregamentos de aço para Israel:
Um carregamento de 122 toneladas de barras de aço da siderúrgica basca Sidenor, através do porto de Barcelona, foi bloqueado antes da partida. A Sidenor comprometeu-se a suspender totalmente novos envios.
No início de agosto, a empresa chinesa de transporte marítimo Cosco anunciou que não entregaria uma carga de 75 feixes de barras de aço quadrado laminado a quente a bordo do Cosco Pisces para a IMI, após protestos de trabalhadores portuários em Grécia, Itália e Espanha.
