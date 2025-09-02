Assine UOL
Reportagem

Campanha global denuncia venda de aço do Brasil para uso militar em Israel

Manobras de tanques israelenses perto da fronteira de Israel com Gaza, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, no sul de Israel, 7 de abril de 2024
Manobras de tanques israelenses perto da fronteira de Israel com Gaza, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, no sul de Israel, 7 de abril de 2024 Imagem: Amir Cohen/REUTERS

O Brasil exportará aço para Israel com duplo uso, sugerindo a possibilidade de que os produtos alimentem a indústria militar do governo de Benjamin Netanyahu.

Os dados estão sendo revelados pelo movimento internacional BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que trabalha minar o apoio de governos em todo o mundo às ações de Israel contra os palestinos.

"Recebemos documentação comprovando que um carregamento de 48 caixas de barras de aço de duplo uso, em 2 contêineres com carga de 28,23 toneladas cada, está programado para sair do porto de Santos com destino final ao porto de Haifa entre 5 e 7 de setembro de 2025", afirmou a campanha.

A empresa exportadora é a Villares Metals (Brasil) e a importadora é a IMI Systems, subsidiária da Elbit Systems e principal produtora de munições de Israel. "Os contêineres serão transportados pelo MSC Leila (IMO 1016654) até Roterdã, onde serão transbordados para o ZIM America (IMO 9244934), com chegada prevista em 17 de outubro", afirmou.

O alerta tem como objetivo criar uma pressão pública sobre as autoridades brasileiras para que revoguem a licença de exportação desse carregamento antes de sua saída do porto de Santos. Há dois meses, a mesma campanha denunciou a venda de petróleo brasileiro para Israel.

Dia próximo dia 4 de setembro, um ato na Câmara Municipal de Santos vai denunciar as vendas. A vereadora Débora Camilo apresentará uma moção de repúdio à exportação desta carga de aço a Israel, e depois da sessão, haverá um ato em frente à Câmara. Outro protesto está sendo organizado para o dia 5 em frente à sede da Autoridade Portuária de Santos, às 11h.

Na avaliação do movimento, caso o aço seja autorizado a sair por Santos, isso violaria:

- A própria declaração do Brasil de suspender todas as exportações militares a Israel.

- As obrigações do Brasil sob o Tratado sobre o Comércio de Armas:

O Artigo 6.3 dispõe: "Um Estado Parte não autorizará qualquer transferência de armas convencionais abrangidas pelo Artigo 2 (1) ou itens abrangidos pelos Artigos 3 ou 4, se tiver conhecimento, no momento da autorização, de que tais armas ou itens seriam utilizados na prática de genocídio, crimes contra a humanidade, graves violações das Convenções de Genebra de 1949, ataques contra civis ou objetos civis, ou outros crimes de guerra."

O Artigo 7.1 determina: "Se a exportação não for proibida pelo Artigo 6, cada Estado exportador Parte, antes de autorizar a exportação, avaliará [...] o potencial de que tais armas ou itens:

(a) contribuam ou prejudiquem a paz e a segurança; (b) possam ser usados para: (i) cometer ou facilitar violação grave do direito humanitário internacional; (ii) cometer ou facilitar violação grave dos direitos humanos internacionais."

A Resolução A/ES-10/L.31 da Assembleia Geral da ONU, que obriga os Estados a "tomar medidas para cessar [...] a provisão ou transferência de armas, munições e equipamentos relacionados a Israel, Potência ocupante, em todos os casos em que haja motivos razoáveis para suspeitar que possam ser usados no Território Palestino Ocupado";

- As obrigações legais do Brasil sob inúmeros acordos internacionais, especialmente as duas decisões da Corte Internacional de Justiça de 2024, a decisão de 26 de janeiro, que ordenou a Israel cessar ações que constituíam plausivelmente atos de genocídio.


Nas últimas semanas, a iniciativa global conseguiu deter deter outros dois carregamentos de aço para Israel:

Um carregamento de 122 toneladas de barras de aço da siderúrgica basca Sidenor, através do porto de Barcelona, foi bloqueado antes da partida. A Sidenor comprometeu-se a suspender totalmente novos envios.

No início de agosto, a empresa chinesa de transporte marítimo Cosco anunciou que não entregaria uma carga de 75 feixes de barras de aço quadrado laminado a quente a bordo do Cosco Pisces para a IMI, após protestos de trabalhadores portuários em Grécia, Itália e Espanha.

