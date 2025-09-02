Campanha global denuncia venda de aço do Brasil para uso militar em Israel

A empresa exportadora é a Villares Metals (Brasil) e a importadora é a IMI Systems, subsidiária da Elbit Systems e principal produtora de munições de Israel. "Os contêineres serão transportados pelo MSC Leila (IMO 1016654) até Roterdã, onde serão transbordados para o ZIM America (IMO 9244934), com chegada prevista em 17 de outubro", afirmou.

O alerta tem como objetivo criar uma pressão pública sobre as autoridades brasileiras para que revoguem a licença de exportação desse carregamento antes de sua saída do porto de Santos. Há dois meses, a mesma campanha denunciou a venda de petróleo brasileiro para Israel.

Dia próximo dia 4 de setembro, um ato na Câmara Municipal de Santos vai denunciar as vendas. A vereadora Débora Camilo apresentará uma moção de repúdio à exportação desta carga de aço a Israel, e depois da sessão, haverá um ato em frente à Câmara. Outro protesto está sendo organizado para o dia 5 em frente à sede da Autoridade Portuária de Santos, às 11h.

Na avaliação do movimento, caso o aço seja autorizado a sair por Santos, isso violaria:

- A própria declaração do Brasil de suspender todas as exportações militares a Israel.

- As obrigações do Brasil sob o Tratado sobre o Comércio de Armas: