EUA deixam Padilha sem respostas sobre visto para reunião da ONU
O governo dos EUA até agora não deu uma resposta ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre seu pedido de visto para poder acompanhar as reuniões da ONU, no final do mês em Nova York. Pelas regras da entidade internacional, o governo americano tem a obrigação de conceder vistos a todas as delegações.
Padilha foi alvo de sanções por sua participação na contratação de médicos cubanos para atuar no Brasil.
Mas, por fazer parte da delegação do Brasil que irá para a Assembleia Geral da ONU, voltou a solicitar o visto. O UOL apurou que, até o momento, a embaixada americana não respondeu ao pedido.
Neste ano, o evento que começa no dia 23 em Nova York com o presidente Lula tem um caráter ainda mais simbólico ao marcar os 80 anos das Nações Unidas. O segundo a falar será Donald Trump e, nos corredores que dão acesso ao palco, o encontro entre as duas delegações é praticamente inevitável. Mas a reunião de cúpula promete testar a dimensão da tensão entre Brasil e EUA.
Ao UOL, membros do governo indicaram que acreditam que novas sanções podem ser anunciadas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado. O anúncio viria antes da reunião da ONU.
No Palácio do Planalto, a ordem é de se preparar para eventuais obstáculos para a delegação brasileira que irá ao evento. Ainda assim, o governo insiste que, pelo acordo entre a ONU e os EUA, de 1947, as autoridades americanas não podem negar um visto a uma delegação estrangeira que esteja viajando para reuniões nas Nações Unidas.
Vistos, segundo o acordo, "devem ser dados sem custo e o mais rápido possível".
Mas o governo Trump tem violado essa regra. Na semana passada, Washington anunciou que não dará vistos à delegação palestina.
Fontes diplomáticas brasileiras confirmaram à reportagem que, ao observar a situação de outros governos sob sanções americanas, a prática tem sido a de criar uma série de obstáculos com o objetivo de enfraquecer a delegação do país.
No caso da Rússia, por exemplo, ministros visitaram com frequência a sede da ONU ao longo dos últimos três anos de guerra na Ucrânia. Ainda assim, uma das práticas mais frequentes tem sido a de conceder a autorização faltando poucas horas para as reuniões em Nova York, inviabilizando as viagens de técnicos e assistentes e ministros.
Segundo diplomatas, a "operação tartaruga" por parte dos americanos foi aplicada em outros casos, inclusive em relação às delegações do Irã, Sudão, Cuba ou Venezuela.
No governo de Trump entre 2017 e 2021, diversas queixas foram apresentadas à ONU por delegações contra o comportamento do republicano diante dos vistos.
Em 2019, por exemplo, os governos da Rússia e do Irã interromperam o trabalho de alguns comitês em protesto à recusa da Casa Branca em dar os vistos a seus diplomatas. Juntos, os dois países tiveram mais de 70 pessoas impedidas de entrar no país.
Quem os EUA já barraram de ir às Nações Unidas
Trump não foi o primeiro a agir desta forma. Ao longo da história, apesar da existência do acordo, diferentes governos norte-americanos já barraram a entrada de convidados da ONU em território americano. No final dos anos 40, por exemplo, as vítimas foram representantes do Partido Comunista Italiano.
Emblemática ainda foi a decisão de Ronald Reagan de negar visto para o palestino Yasser Arafat para discursar na Assembleia Geral da ONU. Naquele ano, para conseguir tratar da questão palestina, a ONU mudou suas reuniões para Genebra e Arafat pôde discursar.
Durante o governo do presidente Barack Obama, a delegação do Sudão acusou os EUA de violar o Acordo da Sede da ONU ao negar um visto a Omar al-Bashir, o então presidente. O líder sudanês havia sido alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.
O que diz o tratado entre a ONU e os EUA
Para as delegações afetadas, os diferentes governos americanos violaram os tratados que permitiram que a ONU estivesse em território americano.
No acordo de 1947, por exemplo, fica estabelecido que "as autoridades federais, estaduais ou locais dos Estados Unidos não imporão quaisquer impedimentos ao trânsito de ou para a sede (da ONU):
dos representantes dos membros ou funcionários das Nações Unidas, ou das agências especializadas, ou das famílias desses representantes ou funcionários;
dos especialistas que desempenham missões para as Nações Unidas ou para essas agências especializadas;
representantes da imprensa, ou de agências de rádio, cinema ou outras agências de informação, que tenham sido credenciados pelas Nações Unidas a seu critério, após consulta com os Estados Unidos.
representantes de organizações não governamentais reconhecidas pelas Nações Unidas para fins de consulta ou outras pessoas convidadas para o distrito da sede pelas Nações Unidas ou por tal agência especializada em missão oficial."
