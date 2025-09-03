João Carlos Martins vence prêmio internacional na Espanha

Ao longo de sua carreira, Martins recebeu diversas condecorações, entre elas a Ordem do Mérito Cultural do Brasil (1998 e 2005) e a Ordem do Infante D. Henrique, em Portugal. Também foi celebrado em palcos de prestígio mundial, como o Carnegie Hall e o Lincoln Center, em Nova York, além de salas de concerto de referência internacional.

De acordo com os organizadores do prêmio, além da carreira como pianista e maestro, João Carlos Martins dedicou as últimas décadas a projetos de inclusão social por meio da música. "Em 2006, fundou a Fundação Bachiana, criada com o propósito de democratizar o acesso à cultura no Brasil, formar jovens talentos de comunidades vulneráveis e promover uma educação musical de excelência", disse.

A instituição é responsável por orquestras como a Bachiana Filarmônica SESI-SP, que reúne músicos profissionais e jovens aprendizes. "Graças a esse trabalho, milhares de crianças e adolescentes tiveram acesso a oportunidades de formação artística", diz a fundação espanhola.

"Hoje, aos 85 anos, segue à frente de concertos e atividades educativas e atua como orientador do projeto Orquestrando, que reúne mais de 750 orquestras, bandas e grupos musicais formados por jovens talentos em todo o país. Sua trajetória reafirma o compromisso com a cultura, a inclusão social e a transformação de vidas pela música", diz.

"É uma honra para a Fundación MAPFRE reconhecer a trajetória do maestro João Carlos Martins, exemplo de superação e compromisso social. Sua história mostra como a arte pode transformar vidas e levar esperança a quem mais precisa, em sintonia com o propósito da nossa instituição de promover inclusão, cultura e bem-estar em todo o mundo", afirma Fátima Lima, também representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Em maio, o maestro se despediu dos palcos internacionais em um concerto no mítico Carnegie Hall, diante de 3 mil pessoas. Mais de 50 anos depois de sua estreia num dos teatros mais importantes do mundo, Martins foi mais uma vez ovacionado.