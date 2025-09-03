João Carlos Martins vence prêmio internacional na Espanha
O pianista e maestro João Carlos Martins é o vencedor do prêmio concedido na Espanha pela Fundação MAPFRE. No dia 8 de outubro, ele receberá a homenagem da rainha espanhola, em evento em Madri.
Num comunicado, a fundação indicou que "o júri reconhece sua trajetória artística excepcional, seu espírito de superação e seu compromisso com a transformação social por meio da música".
"Ao longo de sua vida, Martins sofreu múltiplas lesões, doenças neurológicas e um violento assalto que o impediram de tocar piano por mais de 20 anos. Após mais de 30 cirurgias, no final de 2019 ele pôde voltar a tocar graças ao uso de luvas biônicas", disse.
Mas é o papel social do brasileiro que é destacado. "João Carlos Martins transformou a música em uma ferramenta de inclusão e esperança, empoderando gerações de jovens vulneráveis no Brasil", disse.
"No próximo dia 8 de outubro, ele receberá o prêmio das mãos de Sua Majestade, a Rainha Sofia, em uma cerimônia que será realizada no Casino de Madri", completou.
Nesta terça-feira, quem visitou os trabalhos do maestro brasileiro em São Paulo foi a Infanta Helena, herdeira do trono espanhol.
Além de Martins, o prêmio já foi concedido para nomes como Carolina Herrera, o piloto de Rali Carlos Sainz e o ex-treinador da seleção espanhola, Vicente Del Bosque.
O "Prêmio por Toda uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez" é uma homenagem destinada a personalidades que dedicaram sua trajetória ao "bem-estar social com generosidade e compromisso".
"O Prêmio por Toda uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez é um reconhecimento não apenas à genialidade musical de João Carlos Martins, mas também à sua dedicação em usar a música como ferramenta de impacto social. Para nós, é motivo de orgulho celebrar um brasileiro cuja vida inspira coragem, resiliência e solidariedade, valores que refletem a missão da Fundación MAPFRE", afirma Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE Brasil e representante da Fundación MAPFRE no Brasil.
Ao longo de sua carreira, Martins recebeu diversas condecorações, entre elas a Ordem do Mérito Cultural do Brasil (1998 e 2005) e a Ordem do Infante D. Henrique, em Portugal. Também foi celebrado em palcos de prestígio mundial, como o Carnegie Hall e o Lincoln Center, em Nova York, além de salas de concerto de referência internacional.
De acordo com os organizadores do prêmio, além da carreira como pianista e maestro, João Carlos Martins dedicou as últimas décadas a projetos de inclusão social por meio da música. "Em 2006, fundou a Fundação Bachiana, criada com o propósito de democratizar o acesso à cultura no Brasil, formar jovens talentos de comunidades vulneráveis e promover uma educação musical de excelência", disse.
A instituição é responsável por orquestras como a Bachiana Filarmônica SESI-SP, que reúne músicos profissionais e jovens aprendizes. "Graças a esse trabalho, milhares de crianças e adolescentes tiveram acesso a oportunidades de formação artística", diz a fundação espanhola.
"Hoje, aos 85 anos, segue à frente de concertos e atividades educativas e atua como orientador do projeto Orquestrando, que reúne mais de 750 orquestras, bandas e grupos musicais formados por jovens talentos em todo o país. Sua trajetória reafirma o compromisso com a cultura, a inclusão social e a transformação de vidas pela música", diz.
"É uma honra para a Fundación MAPFRE reconhecer a trajetória do maestro João Carlos Martins, exemplo de superação e compromisso social. Sua história mostra como a arte pode transformar vidas e levar esperança a quem mais precisa, em sintonia com o propósito da nossa instituição de promover inclusão, cultura e bem-estar em todo o mundo", afirma Fátima Lima, também representante da Fundación MAPFRE no Brasil.
Em maio, o maestro se despediu dos palcos internacionais em um concerto no mítico Carnegie Hall, diante de 3 mil pessoas. Mais de 50 anos depois de sua estreia num dos teatros mais importantes do mundo, Martins foi mais uma vez ovacionado.
Martins transformou o programa nos EUA numa retrospectiva de sua vida. Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, o brasileiro começou com a Suíte Orquestral número 3 do alemão.
Martins, então, transportou a revolução do compositor que serve de dicionário da música ocidental para o Brasil, com Heitor Villa Lobos. Para o jornal The New York Times, a palavra que o define é "indomável".
