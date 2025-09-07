Trump coloca Brasil diante do espelho: temos um projeto de país?

Neste contexto, a pergunta que deve percorrer todos os ministérios, entidades empresariais, ativistas e acadêmicos é uma só: quem seremos neste novo mundo?

Diante do espelho, a pergunta é tão simples quanto desconcertante: temos um projeto de país?

Quando os ataques ocorreram, descobrimos sem surpresa que os problemas que enfrentaríamos nas exportações estavam relacionados, em grande parte, ao setor primário ou de baixo valor agregado. Fundamentais? Sem dúvida. Mas incapazes de garantir a inserção internacional do Brasil numa condição de força. Insuficiente para designar o país como uma peça crítica na revolução tecnológica.

Diante dos ataques de Trump, os americanos terão de pagar mais pelo café ou suco de laranja? Provável. Mas não será por conta de uma crise diplomática com o Brasil que faltarão os últimos modelos de celulares, laptops ou máquinas de tecnologia. Um sintoma de quem somos no mundo.

É esse o papel internacional que queremos ter?

Soberania, bradada a partir de palanques, é necessária. Mas insuficiente.