O que ocorre com os traidores da pátria nos EUA?

"Quem, devendo lealdade aos Estados Unidos, declarar guerra contra eles ou aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto dentro dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é culpado de traição e sofrerá a pena de morte, ou prisão e multa, e será incapaz de exercer qualquer cargo nos EUA."

Na própria Constituição americana, fica definido que "a traição contra os Estados Unidos consistirá apenas em declarar guerra contra eles ou em aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto."

Para uma pessoa ser condenada por traição, precisam existir provas de que o suspeito atuou com a "intenção específica de trair" os Estados Unidos. Uma pessoa só pode ser condenada por traição com base no depoimento de duas testemunhas que descrevam o mesmo ato ou pela confissão do réu.

A lei americana deixa claro que, além de declarar guerra aos EUA, uma pessoa pode ser condenada por fornecer apoio financeiro ou dar informações confidenciais a um país que está em guerra com os EUA.

Na história dos EUA, apenas 40 casos de traição foram levados à Justiça. 13 deles resultaram em condenação. Três deles foram executados por isso.

Nos últimos anos. apenas uma pessoa foi indiciada por traição — Adam Gadahn, em 2006, por fazer vídeos de propaganda para a Al-Qaeda. Mas ele foi morto em um ataque aéreo antes de poder ser levado a julgamento.