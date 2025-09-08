ONU diz que Gaza é 'cemitério' e cita 'retórica genocida' pela primeira vez
Numa guinada importante na retórica da cúpula da ONU, o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, alertou que Gaza se transformou em um "cemitério" e acusou o governo dos EUA de agir contra o Tribunal Penal Internacional, onde Israel é denunciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Mas foi o uso do termo "genocídio" que marcou um novo tom no posicionamento da ONU. "O massacre de civis palestinos em Gaza por parte de Israel; o sofrimento indescritível e a destruição em massa que infligiu; o impedimento da prestação de ajuda humanitária suficiente para salvar vidas e a consequente fome dos civis; o assassinato de jornalistas; e a prática de crimes de guerra atrás de crimes de guerra estão chocando a consciência do mundo", disse o representante máximo da ONU para direitos humanos.
Na semana passada, ele foi cobrado por mais de 500 funcionários da entidade a denunciar um genocídio em Gaza. No seu discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, ele sinalizou para uma mudança
"Estou horrorizado com o uso aberto de retórica genocida e a desumanização vergonhosa dos palestinos por parte de altos funcionários israelenses", alertou Turk.
"A região clama por paz. Gaza é um cemitério. Israel permanece em profundo trauma após os horríveis ataques do Hamas e de outros grupos armados em 7 de outubro e a continuação da retenção de reféns", disse.
"Mais militarização, ocupação, anexação e opressão só alimentarão mais violência, retaliação e terror", alertou.
Segundo ele, Israel tem a "obrigação legal de tomar as medidas ordenadas pelo Tribunal Internacional de Justiça para impedir atos de genocídio, punir o incitamento ao genocídio e garantir que ajuda suficiente chegue aos palestinos em Gaza".
"O monitoramento e os relatórios do meu escritório são uma contribuição importante para a responsabilização futura. Israel tem um caso a responder perante a CIJ, e as provas continuam a acumular-se", disse.
"Mas precisamos de agir agora, para pôr fim à carnificina. A comunidade internacional está falhando em seu dever. Estamos falhando com o povo de Gaza", disse.
Turk ainda pressionou a comunidade internacional. "Onde estão as medidas decisivas para impedir o genocídio? Por que os países não estão fazendo mais para evitar crimes atrozes?", questionou.
"Eles devem impedir o fluxo de armas para Israel que correm o risco de violar as leis da guerra", defendeu.
"Devem exercer a máxima pressão para que se chegue a um cessar-fogo, se libertem os reféns e as pessoas detidas arbitrariamente e se permita a entrada de ajuda humanitária suficiente em Gaza, utilizando todos os meios ao seu alcance", disse.
"Devem tomar medidas decisivas para se oporem à tomada militar de Gaza planeada por Israel e à sua anexação acelerada da Cisjordânia ocupada. Exorto-os também a apoiarem o direito à autodeterminação do povo palestiniano", completou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.