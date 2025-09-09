Como resposta a Trump, Mercosul e europeus assinarão acordo comercial

A negociação, ainda que estivesse em andamento ao longo de anos, ganhou força como maneira de os países darem resposta aos abalos causados pelos EUA. Não apenas o Brasil foi afetado por tarifas. Na Europa, a Suíça viveu um momento de tensão com os americanos.

Neste final de semana, Trump aceitou o convite da empresa suíça Rolex para ir à final do Open dos EUA, um dos principais torneio de tênis do mundo.

O gesto causou polêmica, depois de seu governo ter imposto uma tarifa de 39% sobre os produtos suíços. Isso é mais de 2 vezes e meia superior às taxas cobradas sobre os produtos da União Europeia exportados para os EUA e quase quatro vezes superior às taxas cobradas sobre as exportações britânicas para os EUA.

Além de uma queda de tarifas de importação, o acordo vai estabelecer regras sobre o comércio de serviços, investimentos, direitos de propriedade intelectual, compras governamentais, concorrência, regras de origem, defesa comercial, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio terá um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Um mecanismo de solução de disputas também será estabelecido.

Em 2024, o comércio entre o Brasil e os países do EFTA somou US$ 7,2 bilhões, com ouro, produtos químicos, café, soja e carnes entre os principais itens da pauta. A importação é ainda dominada por máquinas e equipamentos e, no caso da Noruega, por petróleo e gás, além de frutos do mar.

Segundo o governo da Suíça, o acordo teria um "impacto econômico significativo". "A Suíça tem um mercado interno limitado. Para garantir o crescimento e, consequentemente, a prosperidade, o acesso a outros mercados é muito importante para nossas empresas e, portanto, para os empregos suíços", afirmou o governo.