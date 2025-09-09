Sob ataque de Trump, Brasil e Canadá se unem para ampliar comércio

Entre 2022 e 2024, o Brasil passou de 11° para 9° fornecedor do Canadá. Aeronaves e partes e semiacabados de ferro e aço puxaram o avanço em bens industriais. Além disso, máquinas elétricas e motores de pistão sinalizam potencial de diversificação.

Em 2024, a balança comercial entre os dois países teve um saldo positivo de US$ 3,5 bilhões para o Brasil, que exportou US$6,3 bilhões e importou US$2,8 bilhões. Entre 2014 e 2024, as exportações brasileiras ao território canadense tiveram um crescimento médio de 10,6%.

Mas a esperança, agora, é modificar de forma profunda essa relação. Os canadenses, que foram alvos também de tarifas por parte de Trump, estão especialmente interessados em garantir a diversificação do destino de suas exportações. O mercado brasileiro, portanto, passou a ser estratégico.



Nesta semana, o evento contará com a presença de autoridades brasileiras e canadenses, além de empresários dos dois países e da diretora de negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza.

Desta vez, a missão terá como foco os setores de alimentos, bebidas, indústria, serviços e empresas de base tecnológica brasileira dos segmentos de soluções financeiras, biotecnologia, energias renováveis e agronegócio.

A programação do evento inclui rodadas de negócios, visitas técnicas e eventos de networking com empresas canadenses interessadas em expandir sua atuação no mercado brasileiro.

Também fará parte da agenda o seminário "Doing Business in Brazil", como foco na promoção do ambiente de negócios brasileiros junto a potenciais parceiros canadenses.