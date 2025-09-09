Um país exausto de anistias
Por todos aqueles que morreram ao longo de séculos desassistidos por omissão ou de forma deliberada, sem anistia!
Por mais de 300 anos de sonhos acorrentados, sem anistia!
Por nossa democracia que foi asfixiada em tantas oportunidades, sem anistia!
Por cada árvore derrubada, sem anistia!
Por todos aqueles que, nas florestas ou nas periferias, foram alvos de um genocídio cultural e físico, sem anistia!
Quando o julgamento de uma tentativa de golpe de estado for iniciada nesta terça-feira, é uma página inédita de nossa história que pode estar sendo desenhada.
A substituição do conceito de uma falsa pacificação por uma verdadeira Justiça é, talvez, um dos atos mais revolucionários na construção do país. Uma nação onde, quem morre de fome, morre assassinado. Um país onde a riqueza de alguns poucos foi construída sobre a desumanização de milhões.
Sob Jair Bolsonaro, o estado brasileiro foi transformado em uma máquina da morte, uma vez mais. No começo de 2023, o mundo teve acesso a algumas imagens desse crime, na forma de corpos desnutridos de membros do povo yanomami. Aquelas almas agonizantes são resultados de um plano para garantir que sua presença não seja um obstáculo para o avanço do crime organizado, disfarçado de "civilização".
Eram cenas que sintetizavam um projeto de destruição, que chamamos entre 2019 e 2022 de "governo". Corpos que, diante da desassistência, faziam uma antropofagia para garantir energia suficiente para sobreviver. Consumiam a si mesmos até que, sem mais massa para recorrer, se apagavam.
Diante dessa crise humanitária —no sentido mais amplo do termo—, tomo emprestadas algumas das conclusões da sentença proferida pelo Tribunal Permanente dos Povos. Segundo eles, os atos de Jair Bolsonaro foram "ataques sistemáticos, generalizados e intencionais contra os povos indígenas brasileiros, realizados por meio de uma política de Estado que obedecia a um planejamento deliberado, reiterado e executado de maneira uniforme por atos e omissões realizados pelo Presidente da República".
De acordo com a sentença, tratava-se de um projeto de país que "inclui apenas parte da população brasileira, buscando exterminar qualquer tipo de diversidade e pluralidade existentes".
Num país que alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo, a fome de uma parcela de sua própria população era uma arma política. Não uma fatalidade.
Durante o governo Bolsonaro, vimos a morte de crianças, a interrupção precoce de sonhos. Fomos confrontados com o assassinato de idosos, o verdadeiro incêndio de uma biblioteca, como diria o provérbio africano. Quando os guardiões da floresta são assassinados pela fome, pelo envenenamento, pelo vírus, por bala ou por omissão, é uma parcela de todos nós que deixa de existir.
Penso neste momento nos cemitérios em Manaus, no deboche diante da morte de 700 mil pessoas, nos operadores de tanto sofrimento. São fatos que não podem ser esquecidos, e nem anistiados.
Em muitos aspectos, o que está em jogo no Brasil é um modelo de sociedade. O que está em disputa é qual conceito de futuro queremos abraçar.
Hoje, temos a oportunidade de dar um novo passo na construção da Justiça e da democracia.
Basta da ideia de erguer monumentos às vítimas. Os sobreviventes querem Justiça.
Não podemos apagar o horror da história, a hipocrisia de um sistema de educação que nos mentiu e nem desfazer a cor avermelhada da terra regada a sangue.
Mas podemos, ao lutar contra a impunidade, ajudar a construir um mundo onde todos caibam. Onde as fronteiras do conceito de humanidade sejam estendidas para, finalmente, incluir todos os brasileiros.
Por isso, e por tanto mais, que ecoe um novo verso de nossa história: Sem Anistia!
