Um país exausto de anistias

Por cada árvore derrubada, sem anistia!

Por todos aqueles que, nas florestas ou nas periferias, foram alvos de um genocídio cultural e físico, sem anistia!



Quando o julgamento de uma tentativa de golpe de estado for iniciada nesta terça-feira, é uma página inédita de nossa história que pode estar sendo desenhada.

A substituição do conceito de uma falsa pacificação por uma verdadeira Justiça é, talvez, um dos atos mais revolucionários na construção do país. Uma nação onde, quem morre de fome, morre assassinado. Um país onde a riqueza de alguns poucos foi construída sobre a desumanização de milhões.

Sob Jair Bolsonaro, o estado brasileiro foi transformado em uma máquina da morte, uma vez mais. No começo de 2023, o mundo teve acesso a algumas imagens desse crime, na forma de corpos desnutridos de membros do povo yanomami. Aquelas almas agonizantes são resultados de um plano para garantir que sua presença não seja um obstáculo para o avanço do crime organizado, disfarçado de "civilização".

Eram cenas que sintetizavam um projeto de destruição, que chamamos entre 2019 e 2022 de "governo". Corpos que, diante da desassistência, faziam uma antropofagia para garantir energia suficiente para sobreviver. Consumiam a si mesmos até que, sem mais massa para recorrer, se apagavam.