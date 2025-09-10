Governo Trump e conselheiros comemoram posição de Fux: 'Além do esperado'

O governo de Donald Trump e conselheiros do presidente americano comemoraram a atitude do ministro Luiz Fux. Ao UOL, fontes em Washington indicaram que a decisão do juiz brasileiro foi "além do esperado".

A expectativa era de que ele poderia ser um voto dissonante no STF, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a comemoração ocorre por conta de sua postura de pedir a anulação do processo contra o aliado de Trump e sete pessoas durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ainda que o voto não mude o resultado da eventual condenação, os termos usados por Fux e a construção de sua decisão poderão ser instrumentalizadas pelos americanos para apontar que não se trata somente de uma visão de uma "potência estrangeira".