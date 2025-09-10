Governo Trump e conselheiros comemoram posição de Fux: 'Além do esperado'
O governo de Donald Trump e conselheiros do presidente americano comemoraram a atitude do ministro Luiz Fux. Ao UOL, fontes em Washington indicaram que a decisão do juiz brasileiro foi "além do esperado".
A expectativa era de que ele poderia ser um voto dissonante no STF, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a comemoração ocorre por conta de sua postura de pedir a anulação do processo contra o aliado de Trump e sete pessoas durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).
Ainda que o voto não mude o resultado da eventual condenação, os termos usados por Fux e a construção de sua decisão poderão ser instrumentalizadas pelos americanos para apontar que não se trata somente de uma visão de uma "potência estrangeira".
Jason Miller, conselho do presidente americano e um aliado de Eduardo Bolsonaro, foi às redes sociais para repostar um vídeo de Fux na qual o ministro defende a "incompetência absoluta" da Primeira Turma do STF. Sua postagem veio com um recado: "Free Bolsonaro", ou "Libertem Bolsonaro".
Na terça-feira, o conselheiro havia chamado o ministro Alexandre de Moraes de "gângster de terceira categoria", após o brasileiro votar pela condenação do ex-presidente.
Na avaliação de diplomatas americanos, a postura de Fux, agora, legitima a posição do governo Trump de adotar sanções contra membros específicos do STF.
Não se exclui que, uma vez terminado o julgamento, o Brasil sofra uma nova onda de sanções e tarifas.
Mas causou irritação no governo brasileiro a decisão da Casa Branca de sugerir que poderia usar inclusive o "poderio militar" dos EUA na defesa suposta da liberdade de expressão, ao ser questionada sobre a situação no Brasil.
