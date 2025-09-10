Na ONU, Brasil diz lidar com crimes da ditadura, mas silencia sobre anistia
Num discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta quarta-feira, o governo Lula afirmou que vem adotando ações para lidar com os crimes cometidos pela ditadura militar (1964-1985). Mas silenciou sobre a revisão da lei da Anistia, uma das principais demandas das Nações Unidas para permitir que os autores de atrocidades sejam julgados.
A fala do Brasil ocorreu no contexto da apresentação de um informe no qual a relatoria da ONU acusou o país de não agir de forma suficiente para superar a impunidade, de não agir para responsabilizar os autores dos crimes no regime de excessão e de insistir em manter a lei de anistia.
O governo rebateu, indicando que iria considerar as propostas "como instrumento para fortalecer as políticas de memória e verdade, reparação, justiça e medidas de não-repetição no país".
No discurso, a secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello, insistiu que o governo se compromete "com os valores democráticos, a defesa do Estado de direito e dos direitos humanos". "Entendemos que uma democracia plena deve se ancorar no direito à verdade e à memória, na justiça transicional, na reparação às vítimas e seus familiares e nas medidas para que graves violações de direitos humanos não se repitam", disse.
Segundo ela, entre 1964 e 1985, o Brasil viveu uma ditadura militar. "Ao longo das décadas que separam o fim desse período até a atualidade, presenciamos o protagonismo de famílias e de sobreviventes, comprometidos com a consolidação da verdade, memória e justiça", disse. "Foi nesse contexto que se deu a construção da nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã", explicou.
A representante do governo indicou que, nos anos 1990 e 2000, o Estado adotou diversas medidas visando a efetivação do direito à memória e à verdade, entre elas:
o estabelecimento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em 1995, dedicada a analisar casos de vítimas fatais e indenizar suas famílias;
a Comissão de Anistia, em 2001, com objetivo de reparar vítimas que tiveram direitos laborais atingidos;
e a Comissão Nacional da Verdade, em 2011, primeira iniciativa oficial dedicada a investigar os crimes da ditadura militar com corpo próprio de pesquisadores, o que resultou em um relatório internacionalmente reconhecido em 2014, quando encerrou seus trabalhos.
De acordo com a secretária-executiva, em 2023, o governo Lula instituiu a Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, vinculada ao gabinete do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
"Neste mesmo ano, retomamos os trabalhos da Comissão de Anistia, que já apreciou mais de 80 mil requerimentos de anistia política ao longo de sua existência, outorgando reparações financeiras e pedidos formais de desculpas em nome do Estado às vítimas reconhecidas", disse.
"Importante destacar a concessão de anistias políticas coletivas em favor de grupos ou comunidades historicamente marginalizadas que tenham sido atingidas pelo regime de exceção por motivação política, como as comunidades indígenas Krenak e Guarani Kaiowá, coletivos de imigrantes, camponeses e comunidades quilombolas", explicou.
Ela ainda destacou como, em 2024, o governo reinstalou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e aprovou a retificação dos assentos de óbito de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar, reconhecendo-as como mortes violentas, não naturais, provocadas por agentes do Estado brasileiro no contexto de perseguição sistemática.
O governo apontou que foram retomadas as buscas por desaparecidos e as análises dos remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus, em São Paulo, o que resultou em duas novas identificações de desaparecidos políticos.
Outro ponto levantado pela secretária-executiva foi o projeto Lugares pela Memória que, segundo ela, "visa sanar uma lacuna histórica de levantamento dos locais vinculados ao passado ditatorial, incluindo lugares da aliança repressiva entre ditaduras militares da América do Sul, a Operação Condor".
"Parte desses locais receberá uma sinalização, identificando sua relevância na história nacional e no Mercosul. O governo também tem apoiado iniciativas para a implementação de memoriais em locais identificados por sua relevância, entre os quais o centro clandestino de tortura conhecido com a Casa da Morte de Petrópolis, no Rio de Janeiro", disse.
Em seu discurso, ela destacou as ações do governo para reconhecer que a justiça de transição no país perpassa a justiça histórica referente à escravidão e ao racismo estrutural. Por isso, foi criada uma área específica para tratar a memória e a verdade sobre a escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.
"Nesse âmbito, locais vinculados a tal histórico também receberão placas sinalizadoras, como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, local que agora é patrimônio mundial da humanidade da Unesco. O maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, símbolo da violência da escravidão no Brasil", disse.
