Na ONU, Brasil diz lidar com crimes da ditadura, mas silencia sobre anistia

De acordo com a secretária-executiva, em 2023, o governo Lula instituiu a Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, vinculada ao gabinete do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

"Neste mesmo ano, retomamos os trabalhos da Comissão de Anistia, que já apreciou mais de 80 mil requerimentos de anistia política ao longo de sua existência, outorgando reparações financeiras e pedidos formais de desculpas em nome do Estado às vítimas reconhecidas", disse.

"Importante destacar a concessão de anistias políticas coletivas em favor de grupos ou comunidades historicamente marginalizadas que tenham sido atingidas pelo regime de exceção por motivação política, como as comunidades indígenas Krenak e Guarani Kaiowá, coletivos de imigrantes, camponeses e comunidades quilombolas", explicou.



Ela ainda destacou como, em 2024, o governo reinstalou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e aprovou a retificação dos assentos de óbito de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar, reconhecendo-as como mortes violentas, não naturais, provocadas por agentes do Estado brasileiro no contexto de perseguição sistemática.

O governo apontou que foram retomadas as buscas por desaparecidos e as análises dos remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus, em São Paulo, o que resultou em duas novas identificações de desaparecidos políticos.



Outro ponto levantado pela secretária-executiva foi o projeto Lugares pela Memória que, segundo ela, "visa sanar uma lacuna histórica de levantamento dos locais vinculados ao passado ditatorial, incluindo lugares da aliança repressiva entre ditaduras militares da América do Sul, a Operação Condor".

"Parte desses locais receberá uma sinalização, identificando sua relevância na história nacional e no Mercosul. O governo também tem apoiado iniciativas para a implementação de memoriais em locais identificados por sua relevância, entre os quais o centro clandestino de tortura conhecido com a Casa da Morte de Petrópolis, no Rio de Janeiro", disse.



Em seu discurso, ela destacou as ações do governo para reconhecer que a justiça de transição no país perpassa a justiça histórica referente à escravidão e ao racismo estrutural. Por isso, foi criada uma área específica para tratar a memória e a verdade sobre a escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.

"Nesse âmbito, locais vinculados a tal histórico também receberão placas sinalizadoras, como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, local que agora é patrimônio mundial da humanidade da Unesco. O maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, símbolo da violência da escravidão no Brasil", disse.