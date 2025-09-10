ONU: tentativa de golpe expõe 'grave déficit democrático' de Forças Armadas
O Brasil precisa rever sua lei de anistia, julgar os responsáveis pelos crimes da ditadura militar (1964-1985) e garantir que haja uma reforma de suas Forças Armadas. O alerta será feito nesta quarta-feira em Genebra pelo relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça, Bernard Duhaime.
Enquanto o Brasil aguarda a conclusão história do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da cúpula militar por uma tentativa de golpe de estado, o relator irá indicar os obstáculos que ainda existem no país para garantir que Justiça seja feita.
Para o relator, há uma correlação direta entre a impunidade vivida pelos autores dos crimes na ditadura e a atual situação no Brasil.
A suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023 demonstra os efeitos perigosos de um modelo incompleto de justiça transicional e a necessidade urgente de fazer as contas com o passado para evitar a repetição dos mesmos erros no presente
Informe de Bernard Duhaime
O conteúdo de sua acusação consta do relatório que foi submetido a todos os governos. O Brasil poderá, nesta quarta-feira, responder.
Um dos elementos centrais do relatório de 18 páginas é ainda o papel dos militares no país.
"No final da ditadura, foram implementadas algumas medidas iniciais para transformar o setor militar e alinhá-lo com os princípios democráticos", afirmou. "A Constituição de 1988 restringiu o papel das forças armadas à defesa externa. O Ministério da Defesa foi criado para centralizar o controle civil e a supervisão das forças armadas. Uma política de defesa nacional e uma estratégia de defesa nacional foram desenvolvidas para orientar as atividades militares dentro de uma estrutura democrática", indicou o informe.
Mas, segundo ele, o processo foi insuficiente. "Apesar dessas reformas, ainda existem desafios evidentes para integrar as forças armadas em um quadro democrático", alertou.
"As forças armadas continuam envolvidas na segurança interna, especialmente em casos de violência interna ou grandes distúrbios sociais. Além disso, a polícia militar — forças de reserva do exército encarregadas de policiar e preservar a ordem pública sob a autoridade civil dos estados — está supostamente envolvida rotineiramente em graves violações dos direitos humanos, como assassinatos e tortura, sendo responsável por 90% dos abusos cometidos por agentes do estado em algumas regiões", disse.
Tentativa de golpe
O relator da ONU ainda aponta o dedo para os militares no caso da tentativa de golpe que está atualmente sendo julgada pelo STF.
"As forças armadas não cooperam com os mecanismos de justiça transicional. O envolvimento de militares na ativa em cargos políticos e em episódios relacionados à suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023 expôs o grave déficit democrático na instituição e mostrou um sério desvio do papel constitucional esperado dela", disse.
De acordo com o informe, após a ditadura, as reformas do sistema de justiça militar compreenderam mudanças em seu quadro regulamentar e o estabelecimento de tribunais especializados para examinar casos de má conduta militar.
"A Lei nº 13.491/2017, no entanto, ampliou a jurisdição do sistema de justiça militar federal para abranger crimes intencionais contra civis cometidos por militares, incluindo policiais militares, retirando esses casos da jurisdição dos tribunais comuns", disse. A constitucionalidade da norma está sendo contestada na Justiça por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5032, 5901 e 5804.
Para ele, existem os esforços para reformar o setor militar e de segurança, a fim de garantir que eles operem sob controle civil e sigam os princípios democráticos. "No entanto, as reformas não conseguiram resolver os desafios profundamente enraizados nessas instituições", disse. "A resistência à reforma, a relutância em abrir mão do poder ou da influência e uma cultura de abuso e impunidade ainda são consideráveis e devem ser tratadas com urgência", alertou.
Reforma da Lei de Anistia
Outro alerta feito pela ONU se refere à Lei da Anistia que, segundo o informe, "tornaram-se um obstáculo significativo à justiça e afetaram negativamente o processo de justiça transicional no Brasil, bem como as perspectivas de não repetição no país".
Mais uma vez, o informe mostra como o impacto foi sentido até mesmo em 2023. "A ausência de consequências legais para os abusos cometidos no passado reforçou uma cultura de impunidade e criou condições para a repetição desses abusos, permitindo que a retórica e as práticas autoritárias ressurgissem na esfera política, como evidenciado pela suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023", disse.
Na avaliação do relator, a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecimentos Políticos, a Comissão de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade lideraram o processo de justiça transicional no país, alcançando "resultados importantes" na busca pela verdade, reconhecimento, reparação, pedido de desculpas e memorialização, apesar das restrições em seus mandatos que afetaram o escopo de seu trabalho, particularmente no que diz respeito às categorias de vítimas abordadas.
Mas, segundo ele, essas limitações "estão diretamente relacionadas às negociações que levaram à adoção da Lei de Anistia de 1979, que legitimou a ideia de que apenas pessoas perseguidas por sua atividade política eram vítimas de graves violações de direitos humanos e poderiam ser o foco dos mecanismos".
"A Lei de Anistia de 1979 - e sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal - está no centro de muitos dos desafios enfrentados desde o fim da ditadura, pois impede a realização da justiça, prejudica o Estado de Direito, enfraquece a confiança nas instituições do Estado e incentiva a prática de futuras violações", alertou.
"Além disso, ela moldou um modelo restrito de justiça transicional, artificialmente dividido em dois campos: o regime militar e seus oponentes declarados, excluindo categorias inteiras de vítimas", lamentou o informe.
"Essa exclusão mina os fundamentos do direito internacional dos direitos humanos, segundo o qual o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos humanos e a reparação efetiva em caso de violações a todas as pessoas sob sua jurisdição, sem discriminação", insistiu.
Para o relator, a "incapacidade de resolver a incompatibilidade da Lei da Anistia com as obrigações do Estado em matéria de direitos humanos continua a ser um obstáculo fundamental à verdade, à justiça, à reparação e às garantias de não repetição".
"Este desafio é agravado pela inadequação das reformas do setor de segurança, pela preocupante militarização da educação em certas partes do país e pela falta de ensino da história sobre a ditadura (principalmente a nível estadual e local), o que enfraqueceu os valores democráticos e tornou a sociedade menos sensível aos riscos do autoritarismo e da violência recorrente", constatou.
Recomendações
No informe, o relator apresentou recomendações ao estado brasileiro e indicou como "índices alarmantes de violência estatal dirigida contra pessoas de ascendência africana, membros de povos indígenas e camponeses atualmente" têm sua origem ainda num período de violência contra a democracia.
"As graves violações dos direitos humanos que visam esses grupos não são novas; elas eram prevalentes durante a ditadura e podem ser rastreadas até a escravidão e o colonialismo, como mostram os relatórios citados no presente relatório. Essa continuidade da violência é um indicador do fracasso em punir os abusos e reformar efetivamente as instituições e regulamentações que facilitam essas práticas", afirmou.
Para ele, a falta de um processo abrangente de justiça transicional para lidar com as consequências da ditadura infelizmente levou a ataques recorrentes à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito.
Para corrigir esse rumo, o Brasil deve:
