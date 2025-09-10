ONU: tentativa de golpe expõe 'grave déficit democrático' de Forças Armadas

A suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023 demonstra os efeitos perigosos de um modelo incompleto de justiça transicional e a necessidade urgente de fazer as contas com o passado para evitar a repetição dos mesmos erros no presente

Informe de Bernard Duhaime

O conteúdo de sua acusação consta do relatório que foi submetido a todos os governos. O Brasil poderá, nesta quarta-feira, responder.

Um dos elementos centrais do relatório de 18 páginas é ainda o papel dos militares no país.

"No final da ditadura, foram implementadas algumas medidas iniciais para transformar o setor militar e alinhá-lo com os princípios democráticos", afirmou. "A Constituição de 1988 restringiu o papel das forças armadas à defesa externa. O Ministério da Defesa foi criado para centralizar o controle civil e a supervisão das forças armadas. Uma política de defesa nacional e uma estratégia de defesa nacional foram desenvolvidas para orientar as atividades militares dentro de uma estrutura democrática", indicou o informe.

Mas, segundo ele, o processo foi insuficiente. "Apesar dessas reformas, ainda existem desafios evidentes para integrar as forças armadas em um quadro democrático", alertou.

"As forças armadas continuam envolvidas na segurança interna, especialmente em casos de violência interna ou grandes distúrbios sociais. Além disso, a polícia militar — forças de reserva do exército encarregadas de policiar e preservar a ordem pública sob a autoridade civil dos estados — está supostamente envolvida rotineiramente em graves violações dos direitos humanos, como assassinatos e tortura, sendo responsável por 90% dos abusos cometidos por agentes do estado em algumas regiões", disse.