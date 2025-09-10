Uma mulher pode determinar o destino de Bolsonaro numa data simbólica

A história não poderia ter reservado um destino tão irônico quanto o que vai acontecer nesta quinta-feira.

Será provavelmente da decisão de uma mulher, a ministra Cármen Lúcia, que a Primeira Turma do STF formará maioria para condenar Jair Bolsonaro e seus cúmplices militares por tentativa de golpe de estado.

Ela será a próxima a dar seu voto. Uma decisão favorável à condenação estabelece um placar de 3 x 1. Neste caso, o ministro Cristiano Zanin, o último a votar, não mudará o resultado final sobre Bolsonaro.