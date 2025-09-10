Uma mulher pode determinar o destino de Bolsonaro numa data simbólica
A história não poderia ter reservado um destino tão irônico quanto o que vai acontecer nesta quinta-feira.
Será provavelmente da decisão de uma mulher, a ministra Cármen Lúcia, que a Primeira Turma do STF formará maioria para condenar Jair Bolsonaro e seus cúmplices militares por tentativa de golpe de estado.
Ela será a próxima a dar seu voto. Uma decisão favorável à condenação estabelece um placar de 3 x 1. Neste caso, o ministro Cristiano Zanin, o último a votar, não mudará o resultado final sobre Bolsonaro.
Logo ele, que desmontou as políticas de atendimento às mulheres, minou o fornecimento de absorventes para garotas, fez comentários machistas ao longo de toda sua carreira política, orgulhosamente adotou um tom misógino, promoveu um ataque contra a posição tradicional do Brasil na ONU na questão de gênero e ofendeu mulheres parlamentares, jornalistas e ativistas.
O destino parece ser implacável quando ainda se constata que a eventual condenação virá num dia 11 de setembro, data do golpe de estado de Augusto Pinochet, no Chile, em 1973. Um general idolatrado por Bolsonaro. Em 2019, o brasileiro chegou a ironizar o assassinato do pai da presidente chilena Michelle Bachelet, pelas mãos do regime ditatorial de Santiago.
Agora, na mesma data, é seu destino que será selado.
