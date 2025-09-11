A democracia venceu

Para responder ao golpe, não foram usadas as armas de um estado de exceção. Não temos, não queremos e nem sabemos usar as armas da repressão. Não se aplicou a vingança, não se suspendeu a eleição e nem o caminho foi a da falsa pacificação. O instrumento foi a Justiça.

O julgamento mostrou como um país usa a Constituição e dá aos suspeitos o amplo direito de defesa, tudo transmitido ao vivo. Uma aula ao mundo de como sobrevivem as democracias, justamente num momento em que elas são atacadas como poucas vezes foram nos últimos 80 anos.

Trata-se ainda de uma resposta, mesmo que tardia, insuficiente e indireta, às vítimas da tortura nos calabouços da história do continente, ainda com suas veias abertas.

Astuto, o destino quis que essa condenação ocorresse numa data marcante para a memória latino-americana. Em 11 de setembro de 1973, no Chile, Augusto Pinochet dava seu golpe apoiado pelos EUA.

Citando Pinochet, Garrastazu e Banzer, o chileno Pablo Neruda os acusou de serem "hienas vorazes da nossa história, roedores a corroerem com venenosos dentes os pendões conquistados com tanto sangue vertido". O poeta descrevia aqueles heróis de Bolsonaro como "sátrapas mil vezes vendidos e vendedores, incitados pelos lobos de Nova Iorque".

50 anos depois, os fatos denunciados revelam que a democracia não vem em nossa certidão de nascimento. Ela precisa ser construída todos os dias, por todos nós. "O fogo que realmente aquece vem de baixo", já diria Martín Fierro.