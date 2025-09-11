Após ser ameaçado, Brasil diz que EUA 'não intimidarão' a democracia

"Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", concluiu o Itamaraty.

O que aconteceu

Logo depois do resultado da condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado, no STF, o governo americano se pronunciou. O primeiro foi o próprio Donald Trump, que se disse "surpreso" com o julgamento e comparou o destino de Bolsonaro à suposta perseguição que ele também teria sofrido. Instantes depois, foi o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que foi às redes sociais para soltar uma ameaça ao Brasil.

"As perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a esta caça às bruxas", alertou.

Fontes no Palácio do Planalto confirmaram que o gesto do chefe da diplomacia americana foi considerado como uma ingerência em assuntos domésticos e a decisão do governo é a de responder a cada uma das ofensivas.

O governo Lula não descarta que novas sanções e tarifas sejam aplicadas contra o Brasil nos próximos dias. Mas não aceita qualquer insinuação de que poderia negociar com a Casa Branca nos termos exigidos por Trump.