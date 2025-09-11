ONU articula ação contra EUA por ingerência no Judiciário no Brasil

A meta, segundo pessoas envolvidas na iniciativa, é a de colocar pressão contra Trump e deixar claro que tais medidas são violações do direito internacional e da soberania dos países.

O UOL apurou que Satterthwaite está pronta para lançá-la, aguardando apenas uma coordenação com as partes brasileiras.

A ação da relatora teve início após uma comunicação feita pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, presidido por Charelene Borges. A iniciativa da medida foi da Comissão de Litigância Estratégica do CNDH, coordenada pelo conselheiro Carlos Nicodemos.

No dia 1 de agosto, o Conselho encaminhou uma carta de 14 paginas com as denúncias de inferência para a relatora e solicitou que ela reconheça a ilegalidade da ofensiva americana e que notifique o governo Trump para que pare "imediatamente" com a ingerência contra um dos poderes no Brasil.

Pelas regras da ONU, um governo notificado com uma denúncia tem 60 dias para dar uma resposta.

Se confirmada, a carta de denúncia deve ser enviada às vésperas da Assembleia Geral da ONU, onde tanto os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva como Donald Trump estarão presentes.