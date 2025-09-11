Pós tarifaço, EUA vivem maior aumento da inflação em sete meses
A inflação do mês de agosto nos EUA fica acima do esperado e atinge o maior aumento em sete meses. Os dados publicados nesta quinta-feira ainda são reflexos, segundo economistas, do impacto das tarifas aplicadas por Donald Trump contra produtos importados.
De acordo com o levantamento, o Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,4% no mês passado, após um aumento de 0,2% em julho. O Departamento de Estatísticas do Trabalho ainda indicou que, nos 12 meses até agosto, a alta foi de 2,9%, o maior aumento desde janeiro. Em julho, a taxa foi de 2,7%.
Alimentos em alta
Alimentos e moradia foram os principais fatores que contribuíram para o aumento da inflação no mês passado, informou o relatório. Alguns dos maiores aumentos ainda foram nos preços de carros e caminhões usados e serviços de transporte, o que inclui passagens aéreas, acima de 1%.
O índice para frutas e legumes subiu 1,6% ao longo do mês, com o índice para tomates aumentando 4,5% e o índice para maçãs subindo 3,5%.
A inflação para carnes, aves, peixes e ovos aumentou 1,0% em agosto, com o índice para carne bovina subindo 2,7%. O setor foi alvo de tarifas, principalmente com um impacto na carne brasileira.
Segundo o informe, a inflação de alimentos consumidos em casa subiu 2,7% nos 12 meses encerrados em agosto. O índice de carnes, aves, peixes e ovos subiu 5,6% nos últimos 12 meses.
Já a inflação "básica", que o banco central acompanha como um indicador da inflação e que exclui itens voláteis como os preços da energia e dos alimentos, estabilizou-se em 3,1%.
A previsão é de que, com centenas de empresas que montaram seus estoques antes da entrada em vigor das tarifas, os preços podem subir ainda mais nos próximos meses.
"As evidências são contundentes que mais inflação relacionada às tarifas está por vir, embora ainda possa levar vários meses para que ela seja totalmente repassada", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander U.S. Capital Markets.
Durante sua campanha eleitoral, Donald Trump insistiu que agiria para que os preços e custo de vida dos americanos caíssem rapidamente. Sem resultados, ele pediu "paciência" aos eleitores ainda no primeiro semestre do ano.
Pressão de Trump sobre dados
O anúncio ocorre ainda num momento de tensão para os responsáveis pela divulgação dos dados. O gabinete do inspetor-geral do Departamento do Trabalho anunciou na quarta-feira que estava "iniciando uma revisão dos desafios que enfrenta na coleta e divulgação de dados econômicos acompanhados de perto".
O escritório reduziu a sua coleta de dados sobre preços ao consumidor e Trump demitiu a chefe da agência de estatísticas, Erika McEntarfer, após um relatório mensal de empregos inesperadamente fraco.
Ainda há a preocupação de que a inflação seja acompanhada por um dado abaixo do esperado no mercado de trabalho, com um crescimento mensal do emprego desacelerando nos últimos três meses. Empresas hesitaram em contratar e, com a ofensiva contra a imigração, hoje uma queda também na oferta de trabalhadores disponíveis. Isso manteve a taxa de desemprego equilibrada.
Taxa de juros
Os dados colocam o Federal Reserve Bank em uma encruzilhada. A expectativa do mercado é de que ele anuncie, na semana que vem, uma queda na taxa de juros. Especialistas avaliam, no entanto, que o cenário exige cautela. Para André Valério, economista sênior do Inter, "o resultado, apesar de alguns sinais que demandam cautela, não deve mudar o pensamento do Fed, que se mostra focado no desempenho do mercado de trabalho". Para ele, o Fed deve levar em consideração os dados de emprego e iniciar o ciclo de cortes na próxima reunião do dia 17, com um corte inicial de 0,25 pontos.
Dado da inflação dificulta a decisão do Fed para a reunião do Fomc na semana que vem, já que o movimento esperado, de corte na taxa de juros, pode resultar em novos aumentos nos preços. Com o contexto geral, de enfraquecimento do mercado de trabalho, a expectativa continua sendo de retomada do ciclo de afrouxamento monetário na próxima reunião, mas a possibilidade de um corte maior, de 0,5, fica afastada após esta leitura do CPI, que também amplia dúvidas sobre o ritmo dos cortes futuros.
Para Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.