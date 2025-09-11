Pós tarifaço, EUA vivem maior aumento da inflação em sete meses

Durante sua campanha eleitoral, Donald Trump insistiu que agiria para que os preços e custo de vida dos americanos caíssem rapidamente. Sem resultados, ele pediu "paciência" aos eleitores ainda no primeiro semestre do ano.

Pressão de Trump sobre dados

O anúncio ocorre ainda num momento de tensão para os responsáveis pela divulgação dos dados. O gabinete do inspetor-geral do Departamento do Trabalho anunciou na quarta-feira que estava "iniciando uma revisão dos desafios que enfrenta na coleta e divulgação de dados econômicos acompanhados de perto".

O escritório reduziu a sua coleta de dados sobre preços ao consumidor e Trump demitiu a chefe da agência de estatísticas, Erika McEntarfer, após um relatório mensal de empregos inesperadamente fraco.

Ainda há a preocupação de que a inflação seja acompanhada por um dado abaixo do esperado no mercado de trabalho, com um crescimento mensal do emprego desacelerando nos últimos três meses. Empresas hesitaram em contratar e, com a ofensiva contra a imigração, hoje uma queda também na oferta de trabalhadores disponíveis. Isso manteve a taxa de desemprego equilibrada.

Taxa de juros

Os dados colocam o Federal Reserve Bank em uma encruzilhada. A expectativa do mercado é de que ele anuncie, na semana que vem, uma queda na taxa de juros. Especialistas avaliam, no entanto, que o cenário exige cautela. Para André Valério, economista sênior do Inter, "o resultado, apesar de alguns sinais que demandam cautela, não deve mudar o pensamento do Fed, que se mostra focado no desempenho do mercado de trabalho". Para ele, o Fed deve levar em consideração os dados de emprego e iniciar o ciclo de cortes na próxima reunião do dia 17, com um corte inicial de 0,25 pontos.