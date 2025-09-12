Bolsonaro avalia recorrer a órgão internacional que é chantageado por Trump

Apoiada pelo movimento de extrema direita, a Casa Branca apresentou Rosa Maria Payá, filha de um dissidente cubano, para uma das três vagas na Comissão e fez intensa pressão sobre os governos da região.

Ela chegou em primeiro lugar, com 20 votos dos 32 possíveis. Entre os brasileiros, a visão é de que Payá será uma potencial articuladora da extrema direita e representará o governo Trump dentro da CIDH. O governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência dela dentro do órgão regional.

Nos últimos anos, Payá tem sido uma das principais vozes contra a normalização das relações entre os EUA e Havana. Ela tem defendido o embargo americano contra Cuba, enquanto na ONU, a cada ano, mais de 180 países pelo mundo condenam o ato dos EUA.

A candidata também chegou a dizer que a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, seria uma "apoiadora do terrorismo" e atacou o presidente chileno Gabriel Boric. Já a ex-presidente boliviana ultraconservadora Jeanine Áñez, hoje presa, recebeu elogios da parte da ativista.

Um levantamento realizado ainda pelo Center for Economic and Policy Research apontou ainda a vinculação da aposta do governo Trump com o financiamento americano na ofensiva contra Cuba. Segundo o documento, a principal afiliação de Payá é a entidade Cuba Decide, da qual ela é fundadora. Cuba Decide, por sua vez, é um projeto da Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que também foi fundada pela candidata.

"As finanças de nenhuma das organizações são totalmente públicas", diz o centro de pesquisa. "No entanto, a Cuba Decide lista publicamente vários de seus financiadores em sua página "Supporters" (Apoiadores). Um número significativo desses financiadores recebe financiamento do governo dos EUA para trabalhos aparentemente relacionados aos da Cuba Decide", destacam.