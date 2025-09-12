Bolsonaro avalia recorrer a órgão internacional que é chantageado por Trump
Diante da condenação de Jair Bolsonaro no STF, os advogados do ex-presidente avaliam a possibilidade de levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica.
A manobra, porém, não acontece por acaso. Desde que assumiu o governo norte-americano, Donald Trump vem operando para promover um sequestro das instituições regionais, com um impacto na agenda dos órgãos e nos casos que serão tratados.
Diante de sua prisão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também recorreu a cortes no exterior, mas o caminho foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU, num processo que durou cinco anos.
Conforme o UOL revelou com exclusividade à época, o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado como parcial pela entidade e Lula teve sua queixa atendida.
Não é, porém, nesse caminho que Bolsonaro aposta. Para fontes em Washington, pode haver uma pressão "insustentável" para que o caso do ex-presidente seja considerado na entidade regional, onde o poder norte-americano é cada vez mais agressivo.
Para que a Corte avalie a queixa, ela primeiro precisa passar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente o órgão que passou a ser alvo de uma ofensiva por parte da Casa Branca.
O órgão, ligado à OEA, depende das contribuições americanas para existir. Em 2024, a Casa Branca deu US$ 6 milhões dos US$ 7 milhões que governos da região enviaram para a Comissão. Contando todas as fontes do orçamento da instituição, quase metade dos recursos totais vêm dos EUA.
Chantagem
Assim que assumiu, Trump suspendeu qualquer repasse para a instituição. A retomada do dinheiro foi condicionada a uma mudança no tom dos mandatos. Alguns dos comissários, por exemplo, foram proibidos de tocar em temas como racismo estrutural ou gênero. Só quando isso foi implementado é que o dinheiro voltou a ser enviado.
Esse foi o caso justamente da relatoria sobre Liberdade de Expressão. 60% de seu recurso vêm dos cofres norte-americanos e será justamente esse o tema que o recurso de Bolsonaro pretende explorar.
Lobby
Ao longo da história, o órgão foi fundamental para denunciar ditaduras na América Latina e alertar sobre graves violações de direitos humanos. Mas, recentemente, passou a ser alvo de uma tentativa por parte da extrema direita para tentar influenciar sua agenda.
Grupos como a ADF (Alliance Defending Freedom), com um poderoso escritório de lobby em Washington, passaram a prestar consultoria para as alas mais radicais do bolsonarismo, na esperança de convencer a Comissão de que existe uma suposta ditadura no Brasil e a censura de vozes dissidentes.
Em recentes viagens de deputados do PL para Washington, foram essas entidades que serviram como base logística e chegaram a entrar nas reuniões.
Infiltrada
Mas a chantagem e o lobby não são os únicos caminhos. Trump conseguiu votos suficientes para garantir um lugar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa manobra que deixou ativistas e países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro do debate de direitos humanos na região e sua instrumentalização para pressionar governos.
Apoiada pelo movimento de extrema direita, a Casa Branca apresentou Rosa Maria Payá, filha de um dissidente cubano, para uma das três vagas na Comissão e fez intensa pressão sobre os governos da região.
Ela chegou em primeiro lugar, com 20 votos dos 32 possíveis. Entre os brasileiros, a visão é de que Payá será uma potencial articuladora da extrema direita e representará o governo Trump dentro da CIDH. O governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência dela dentro do órgão regional.
Nos últimos anos, Payá tem sido uma das principais vozes contra a normalização das relações entre os EUA e Havana. Ela tem defendido o embargo americano contra Cuba, enquanto na ONU, a cada ano, mais de 180 países pelo mundo condenam o ato dos EUA.
A candidata também chegou a dizer que a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, seria uma "apoiadora do terrorismo" e atacou o presidente chileno Gabriel Boric. Já a ex-presidente boliviana ultraconservadora Jeanine Áñez, hoje presa, recebeu elogios da parte da ativista.
Um levantamento realizado ainda pelo Center for Economic and Policy Research apontou ainda a vinculação da aposta do governo Trump com o financiamento americano na ofensiva contra Cuba. Segundo o documento, a principal afiliação de Payá é a entidade Cuba Decide, da qual ela é fundadora. Cuba Decide, por sua vez, é um projeto da Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que também foi fundada pela candidata.
"As finanças de nenhuma das organizações são totalmente públicas", diz o centro de pesquisa. "No entanto, a Cuba Decide lista publicamente vários de seus financiadores em sua página "Supporters" (Apoiadores). Um número significativo desses financiadores recebe financiamento do governo dos EUA para trabalhos aparentemente relacionados aos da Cuba Decide", destacam.
Pressão
O UOL apurou que as gestões dos EUA para garantir sua eleição envolveram articulações com países, principalmente os mais vulneráveis, e ameaças de cortes de recursos para programas, caso governos optassem por evitar a candidata do governo Trump.
A eleição ainda foi marcada por chantagens. Um dia antes do voto, o governo dos EUA anunciou que se a OEA não interferisse na Venezuela, no Haiti e garantisse a eleição de Payá, a Casa Branca poderia se retirar do órgão regional. Hoje, metade do orçamento da entidade é garantida pelos EUA.
Um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Payá é uma "péssima notícia" para a região."A Comissão corre o risco de se tornar a ante-sala de Marco Rubio", disse outro delegado, numa referência ao secretário de Estado norte-americano.
Rubio, que vem atacando o governo brasileiro e o STF, foi um dos primeiros a comemorar. "A voz e o incansável trabalho de Payá em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos em nossa região são necessários agora mais do que nunca", afirmou, em suas redes sociais.
Na esperança de frear uma onda ultraconservadora, o Brasil também decidiu lançar um candidato. A aposta do governo, o acadêmico Fabio de Sá e Silva, acabou ficando de fora, depois de um impasse na votação com um candidato mexicano.
