EUA atacam governo Lula e STF, mas oferecem diálogo a empresários nacionais
O governo de Donald Trump está disposto a promover o diálogo com o setor privado brasileiro diante das tarifas impostas contra o país. Mas deixa claro que manterá as críticas e ataques contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e principalmente contra o STF. O recado foi dado nesta semana por Michael Jensen, conselheiro de Trump para Segurança Nacional e que se reuniu com o ex-governador e presidente do Lide, João Doria.
O encontro ocorreu no Milken Institute, na cidade de Washington. Jensen revelou que os entendimentos que estão sendo feitos pelo setor privado brasileiro com as empresas americanas poderão dar resultados. Trump, segundo ele, sabe que existe o risco de que a crise entre os dois países pode prejudicar os empresários americanos.
Na reunião, foi colocado que outro foco de preocupação da Casa Branca é o próprio consumidor americano. Os dados oficiais divulgados nesta semana mostram que o aumento da inflação é o maior em sete meses nos EUA. Para completar, os estoques de empresas que compraram bens importados antes do tarifaço estão se esgotando e, agora, o risco é de que a inflação dê um salto ainda maior.
No caso brasileiro, isso já ficou evidenciado que as tarifas podem afetar o consumidor de suco de laranja, de carne, de café e até as empresas aéreas na aquisição de aeronaves.
Para ele, todo o caminho negociado diretamente por empresas ou pelos setores poderia prosperar. Durante o encontro, o conselheiro de Trump reconheceu tacitamente que a via privada é bem-vinda. Essa seria a "porta aberta" que a Casa Branca está disposta a oferecer.
Apesar de demonstrar uma aposta no setor privado, o conselheiro de Trump afirmou que existe um "desconforto" em relação ao STF. Jensen manteve também uma visão crítica do governo Trump em relação ao governo Lula e, em especial, ao ministro Alexandre de Moraes.
Desde de o anúncio da condenação de Jair Bolsonaro a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, a diplomacia americana tem proliferado ameaças nas redes sociais contra o Brasil.
Em todas elas, o governo Trump alerta que se trata do "momento mais sombrio" da relação de 200 anos entre os dois países.
Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, também insinuou que novas medidas serão adotadas contra o Brasil.
