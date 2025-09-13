EUA arrastam processo aberto pelo Brasil na OMC e evitam marcar reunião

Mas a realidade é que a Casa Branca vem arrastando o pé para adiar ao máximo qualquer ação ou compromisso. Nenhuma reunião foi marcada até agora, mais de um mês depois do suposto início da tramitação do caso.

Pelas regras da entidade, antes de uma disputa ser estabelecida, um processo de consultas entre os dois países deve ocorrer. Trata-se de uma chance para que haja algum tipo de acerto e que, assim, se evite um contencioso diplomático e legal.

Ainda que o encontro costume ser protocolar, trata-se de uma etapa exigida pela OMC para que, depois, os mecanismos legais sejam lançados.

Os governos têm 60 dias para realizar essas consultas. Mas, até agora, não houve sequer uma data oferecida pelos americanos para o primeiro encontro.

Diplomatas consideram que um dos cálculos em Washington seria, em primeiro lugar, o de esperar o julgamento de Jair Bolsonaro. Mas há também uma recusa mais ampla de reconhecer que o sistema internacional possa julgar suas próprias decisões.

Na carta de 18 de agosto, o governo americano não nega a existência da nova barreira contra o Brasil. Mas justifica que se trata de uma questão de segurança nacional e que, portanto, a OMC não tem o direito de avaliar a legalidade da medida.