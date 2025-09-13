EUA arrastam processo aberto pelo Brasil na OMC e evitam marcar reunião
O governo de Donald Trump até agora não confirmou uma data para iniciar o processo de queixa do Brasil contra os EUA na OMC (Organização Mundial do Comércio). A manobra tem sido vista como uma estratégia dos americanos para arrastar o caso e evitar qualquer tipo de compromisso com as autoridades brasileiras.
No dia 5 de agosto, o Itamaraty recorreu ao órgão internacional com sede em Genebra, denunciando o que chamou de ilegalidade por parte do governo americano ao adotar tarifas contra bens brasileiros.
Oficialmente, o governo americano enviou um documento para a OMC no dia 18 de agosto, indicando o início do processo. "Os Estados Unidos aceitam o pedido do Brasil para iniciar consultas. Estamos prontos para conversar com funcionários de sua missão sobre uma data mutuamente conveniente para as consultas", afirmou naquele momento a diplomacia americana.
Mas a realidade é que a Casa Branca vem arrastando o pé para adiar ao máximo qualquer ação ou compromisso. Nenhuma reunião foi marcada até agora, mais de um mês depois do suposto início da tramitação do caso.
Pelas regras da entidade, antes de uma disputa ser estabelecida, um processo de consultas entre os dois países deve ocorrer. Trata-se de uma chance para que haja algum tipo de acerto e que, assim, se evite um contencioso diplomático e legal.
Ainda que o encontro costume ser protocolar, trata-se de uma etapa exigida pela OMC para que, depois, os mecanismos legais sejam lançados.
Os governos têm 60 dias para realizar essas consultas. Mas, até agora, não houve sequer uma data oferecida pelos americanos para o primeiro encontro.
Diplomatas consideram que um dos cálculos em Washington seria, em primeiro lugar, o de esperar o julgamento de Jair Bolsonaro. Mas há também uma recusa mais ampla de reconhecer que o sistema internacional possa julgar suas próprias decisões.
Na carta de 18 de agosto, o governo americano não nega a existência da nova barreira contra o Brasil. Mas justifica que se trata de uma questão de segurança nacional e que, portanto, a OMC não tem o direito de avaliar a legalidade da medida.
"O pedido do Brasil diz respeito, em parte, a determinadas medidas dos Estados Unidos relacionadas com a segurança nacional que não são passíveis de revisão ou resolução pelo mecanismo de resolução de litígios da OMC", afirma a diplomacia americana, em carta.
"O Presidente (Trump) determinou que essas medidas eram necessárias para fazer face à emergência nacional decorrente das condições refletidas nos déficits comerciais anuais elevados e persistentes dos EUA com os seus parceiros comerciais, que ameaçavam a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos", disse. O Brasil, porém, não tem superávit com os EUA.
Em outro trecho, a carta faz alusão ao embate político entre os dois governos.
"O presidente determinou que eram necessárias medidas adicionais para fazer face à emergência nacional decorrente das recentes políticas, práticas e ações do Governo do Brasil que minam o Estado de direito e ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos", afirmou.
"As questões de segurança nacional são assuntos políticos que não são passíveis de revisão ou resolução pelo mecanismo de resolução de litígios da OMC", insistiu.
A recusa, pelo menos por enquanto, para realizar o encontro vai na mesma direção das mensagens que membros da Casa Branca têm passado a interlocutores brasileiros: os encontros com o governo Lula não são prioridade.
O recado foi repetido nesta semana por Michael Jensen, conselheiro de Trump para Segurança Nacional e que se reuniu com o ex-governador e presidente do Lide, João Doria, em Washington.
Jensen revelou que os entendimentos que estão sendo feitos pelo setor privado brasileiro com as empresas americanas poderão dar resultados. Ele sugeriu que essa via poderia ser aceita por Washington. Mas insistiu em atacar tanto o governo Lula como o STF.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.