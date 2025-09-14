Condenação de militares no STF dá esperança a vítimas da ditadura
A sentença do STF (Supremo Tribunal Federal) que condenou três generais do Exército e um ex-comandante da Marinha por tentativa de golpe de Estado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi comemorada pelas vítimas da ditadura militar (1964-1985). O veredito está lhes dando esperança de que os crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas nos anos de chumbo sejam finalmente examinados.
Em conversa com o UOL, a escritora e ativista pelos direitos humanos Amélia Teles, presa pelo regime autoritário em 1964 e 1972, não disfarça sua satisfação diante do que considera um ato histórico. Durante os dez meses em que ela ficou detida, seus dois filhos foram raptados e ficaram em casas clandestinas nunca identificadas. Sua irmã, Crimeia de Almeida, também foi presa e torturada aos 8 meses de gravidez.
A condenação dos militares que participaram daquele crime golpista é uma grande vitória da democracia. É uma questão de Justiça com todos os desaparecidos políticos, principalmente as mulheres violentadas, muitas delas sem sepulturas até hoje. Os militares não tiveram nem coragem de entregar seus corpos para os familiares. O que essa sentença nos ensina é que não vamos nos esquecer de buscar nossos desaparecidos.
Amélia Teles
No próprio STF, o ministro Flávio Dino começou a abrir esse debate quando, no final do ano passado, propôs que seja analisada a validade da Lei da Anistia nos casos envolvendo desaparecidos. Se ainda não se sabe seu paradeiro, os crimes relativos a essas vítimas não cessaram, argumenta Dino.
Ao mesmo tempo, o Brasil passa a ser pressionado cada vez mais pela ONU (Organização das Nações Unidas) por arrastar o pé na implementação de uma verdadeira Justiça de transição. Nesta semana, a entidade pediu a revisão da Lei de Anistia.
Paulo Vannuchi, preso em fevereiro de 1971, tem postura semelhante à de Amélia Teles. Ele é primo de Alexandre Vannucchi Leme, líder estudantil que, com 22 anos, foi torturado até a morte no DOI-Codi de São Paulo em março de 1973. Ministro de Direitos Humanos no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Vannuchi hoje é membro do Comitê Sobre Desaparecimentos Forçados da ONU.
Muitas vezes ouvi de meu querido Tio Zé, pai de Alexandre, a pergunta: quando esse [coronel Carlos Brilhante] Ustra será preso? O coronel torturador morreu antes de ser preso. Mas seu criminoso seguidor e apologista das torturas, Jair Bolsonaro, não escapou. Falta agora o STF seguir avante, corrigindo, ainda em 2025, a errônea interpretação jurídica de que a Anistia de 1979 protegeria torturadores. A começar com os responsáveis pelo desaparecimento de Rubens Paiva, Stuart Angel Jones, Honestino Guimarães, Isis Dias de Oliveira, Helenira Nazareth e muitos outros.
Paulo Vannuchi
Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morte em outubro de 1975, é outro que vê a decisão do STF sobre Bolsonaro e seus aliados militares como um momento potencialmente decisivo.
A sentença é uma marca histórica que quebra um paradigma do Brasil. Afinal, em mais de 500 anos de história, nunca aqueles que atentavam contra a democracia, que planejavam ou executaram um golpe, foram levados ao tribunal, julgados e condenados. Tenho um sentimento muito particular, de que vivemos um novo momento. O Brasil está se livrando de coisas que atrasam o país.
Ivo Herzog
Para Herzog, um desses elementos de atraso é o parecer da Justiça sobre a Lei de Anistia de 1979. Outro exemplo do Brasil antigo é, em sua opinião, o voto do ministro Luis Fux para não punir os militares. Mas ele comemora que, "graças a coragem e ao aprendizado com o que ocorreu com a impunidade de 1964, os demais ministros foram firmes em seus votos".
Em comunicado na sexta-feira (12), o Instituto Vladimir Herzog disse que a sensação de Justiça efetiva vivida naquele dia continua sendo negada às famílias de mortos e desaparecidos políticos da ditadura.
Essa negação, perpetuada inclusive pelo próprio STF, mantém aberta uma ferida histórica que o Brasil precisa enfrentar para que a democracia seja plena. O processo ocorre justamente no ano em que se completam 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog e em que o Estado brasileiro reconheceu oficialmente sua responsabilidade. O simbolismo deste momento reforça a urgência de consolidar a memória, a verdade e a justiça como pilares de uma democracia sólida.
Instituto Vladimir Herzog
Exilada no início dos anos 1970, a escritora Ana Maria Machado se mostra otimista.
A sentença [do STF] foi uma afirmação da democracia brasileira, um exemplo para o futuro, um motivo para o país ter fé na Justiça. E um recado aos irresponsáveis: pode haver consequências para os atos de quem segue qualquer maluquice autoritária e atua sem pensar.
Ana Maria Machado
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.