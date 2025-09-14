Condenação de militares no STF dá esperança a vítimas da ditadura

No próprio STF, o ministro Flávio Dino começou a abrir esse debate quando, no final do ano passado, propôs que seja analisada a validade da Lei da Anistia nos casos envolvendo desaparecidos. Se ainda não se sabe seu paradeiro, os crimes relativos a essas vítimas não cessaram, argumenta Dino.

Ao mesmo tempo, o Brasil passa a ser pressionado cada vez mais pela ONU (Organização das Nações Unidas) por arrastar o pé na implementação de uma verdadeira Justiça de transição. Nesta semana, a entidade pediu a revisão da Lei de Anistia.

Paulo Vannuchi, preso em fevereiro de 1971, tem postura semelhante à de Amélia Teles. Ele é primo de Alexandre Vannucchi Leme, líder estudantil que, com 22 anos, foi torturado até a morte no DOI-Codi de São Paulo em março de 1973. Ministro de Direitos Humanos no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Vannuchi hoje é membro do Comitê Sobre Desaparecimentos Forçados da ONU.

Muitas vezes ouvi de meu querido Tio Zé, pai de Alexandre, a pergunta: quando esse [coronel Carlos Brilhante] Ustra será preso? O coronel torturador morreu antes de ser preso. Mas seu criminoso seguidor e apologista das torturas, Jair Bolsonaro, não escapou. Falta agora o STF seguir avante, corrigindo, ainda em 2025, a errônea interpretação jurídica de que a Anistia de 1979 protegeria torturadores. A começar com os responsáveis pelo desaparecimento de Rubens Paiva, Stuart Angel Jones, Honestino Guimarães, Isis Dias de Oliveira, Helenira Nazareth e muitos outros.

Paulo Vannuchi

Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morte em outubro de 1975, é outro que vê a decisão do STF sobre Bolsonaro e seus aliados militares como um momento potencialmente decisivo.