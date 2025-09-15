Bolsonaristas sugerem deportação de Wagner Moura dos EUA

O gesto é parte de um populismo barato para mobilizar sua base mais radical e não pode ser visto como um ato isolado. Ele é, acima de tudo, uma demonstração de como um movimento político de extrema direita, em busca do poder, está disposto a tudo, inclusive a rifar seu próprio povo.

Nos EUA, causou calafrios um alerta feito por Donald Trump ainda na campanha eleitoral de 2024. Ele prometeu que, se vencesse, iria atuar contra "os inimigos de dentro". Ou seja, os americanos que discordem do movimento de extrema direita. Ali sim uma verdadeira "caça às bruxas".

O bolsonarismo adotou o mesmo caminho. Hoje, vemos uma extrema direita brasileira submissa, ciente de que, no país, estão esgotadas as opções legais para seus líderes. A fuga ao exterior não é apenas uma manobra para articular ações contra o país. É o reconhecimento de que, dentro das regras da Constituição e da democracia, já não há mais lugar para golpistas.

Ao longo da história, grupos nacionais que apostaram numa intervenção de uma potência estrangeira pagaram um preço elevado. Entregaram as chaves dos cofres, os recursos naturais, os poços de petróleo. Na verdade, sua própria alma.

Certamente, essas marionetes colocadas no poder se beneficiariam dessa intervenção e se apresentariam como "legítimos". Até que descubram que não controlam nada. Basta discordar para serem imediatamente defenestrados. E não adianta acusar o outro de "ingratidão", como vimos em recentes mensagens entre pai e filho.

Sugerir a deportação de Wagner Moura e denuncia-lo às autoridades estrangeiras poderia ser o novo símbolo do complexo de vira-lata.