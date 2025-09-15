EUA afirmam que adotarão sanções contra Brasil por julgamento de Bolsonaro

"Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos", disse o americano.

A declaração de Rubio foi contestada por especialistas em direito. "O Estado de Direito no Brasil é perfeitamente funcional. Todas as garantias legais foram observadas e o devido processo legal foi cumprido. Não houve tribunal de exceção, não houve cerceamento de defesa, não houve descumprimento às leis", diz Pierpaolo Bottini, professor de direito penal da USP e sócio do escritório Bottini & Tamasauskas.

Trata-se da primeira declaração para a imprensa de Rubio desde que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por atentar contra a democracia. Nas redes sociais, ele já havia alertado que estava "acompanhando de perto" os acontecimentos no Brasil e seu governo chamou o processo de uma "caça às bruxas".

O alerta de Rubio ocorre um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicar no jornal The New York Times um artigo no qual envia um alerta para o governo de Donald Trump: não negociará nem a soberania e nem a democracia brasileira.

No texto, ele ainda se diz "orgulhoso" da decisão do STF de condenar Bolsonaro.