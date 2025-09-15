EUA afirmam que adotarão sanções contra Brasil por julgamento de Bolsonaro
Em entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro. O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana.
"O Estado de Direito está entrando em colapso", disse Rubio, em entrevista que foi ao ar nesta segunda-feira. "Você tem esses juízes ativistas — um em particular — que não só perseguiu Bolsonaro, aliás, como tentou — ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postou online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido", argumentou o chefe da diplomacia americana em entrevista realizada em Jerusalém.
"Portanto, haverá uma resposta dos EUA a isso, e faremos alguns anúncios na próxima semana sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar", disse.
"Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos", disse o americano.
A declaração de Rubio foi contestada por especialistas em direito. "O Estado de Direito no Brasil é perfeitamente funcional. Todas as garantias legais foram observadas e o devido processo legal foi cumprido. Não houve tribunal de exceção, não houve cerceamento de defesa, não houve descumprimento às leis", diz Pierpaolo Bottini, professor de direito penal da USP e sócio do escritório Bottini & Tamasauskas.
Trata-se da primeira declaração para a imprensa de Rubio desde que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por atentar contra a democracia. Nas redes sociais, ele já havia alertado que estava "acompanhando de perto" os acontecimentos no Brasil e seu governo chamou o processo de uma "caça às bruxas".
O alerta de Rubio ocorre um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicar no jornal The New York Times um artigo no qual envia um alerta para o governo de Donald Trump: não negociará nem a soberania e nem a democracia brasileira.
No texto, ele ainda se diz "orgulhoso" da decisão do STF de condenar Bolsonaro.
